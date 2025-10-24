快訊

高市內閣人事「日本前寫真女星」獲拔擢政務官 網友驚嘆：依舊好美！

桃客司機痛毆高中生2萬元交保 未禮讓行人、辱罵乘客黑歷史曝光

光復節連假疏運 26日增開台北往返澎湖航班

中央社／ 澎湖縣24日電
澎湖縣政府因應光復節連假機位需求，再爭取華信航空加開26日台北往返澎湖航線加班機，並於今天開放訂位，提醒有需求民眾可儘早完成訂位購票。圖為台北松山機場的華信航空客機。圖／中央社
澎湖縣政府因應光復節連假機位需求，再爭取華信航空加開26日台北往返澎湖航線加班機，並於今天開放訂位，提醒有需求民眾可儘早完成訂位購票。圖為台北松山機場的華信航空客機。圖／中央社

澎湖縣政府因應光復節連假機位需求，再爭取華信航空加開26日台北往返澎湖航線加班機，並於今天開放訂位，提醒有需求民眾可儘早完成訂位購票。

為滿足連假返鄉與旅遊需求，澎湖縣政府旅遊處除先前爭取增開6個加班航班、共計840座位外，今天再爭取華信航空於26日加開1班台北航線，航班時間為晚上7時15分台北往澎湖、晚上8時55分澎湖往台北。

澎湖縣政府表示，光復節自24日至26日共3天連假，民航局規劃23日至27日為航空疏運期，為期5天，台灣澎湖航線提供454架次、3萬3428個座位。

澎湖縣政府指出，為協助民眾往返台澎，先前已協同航空公司增開23日、26日及27日加班機6航班，並通知登記的470名民眾完成購票，以利往返。由於海上交通仍因風浪過大，澎湖輪已停航5天，預計25日可望恢復航班；縣府今天再爭取到華信加開1航班，請有需求的民眾可儘早完成訂位購票。

澎湖縣 航班 華信 光復節

延伸閱讀

光復節連假湧觀光客...業者憂廚餘無處去 南市周日加開廚餘進場

不斷更新／光復節連假首日 國道避開11地雷路段

光復節連假 守護台灣的前線記憶 一起細細品味「安東坑道」

北市首日銷毀養豬廚餘破百噸 光復連假這天不收運垃圾

相關新聞

空服員之死 長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

長榮航空孫姓空服員日前於機上執勤期間身體不適，後續送醫歷經16天的救治後，仍不幸離開人世。長榮航空對此深感遺憾與不捨。公...

島內難留人？光復連假桃機5點半塞爆 網友高呼「讓國旅死透」引熱議

光復節連假今（24）日展開，桃園國際機場清晨即湧現出境人潮。就有旅客在臉書社團「爆廢公社2公開版」發文，表示清晨5點半就塞爆...

空服員之死檢討報告出爐 桃空職工呼籲長榮別再拖延制度檢討

長榮航空今針對孫姓空服員執勤後過世一案提出內部調查報告，並研議強化未來事務長及副事務長機上即時解除組員任務機制，同時也會...

光復節連假疏運 26日增開台北往返澎湖航班

澎湖縣政府因應光復節連假機位需求，再爭取華信航空加開26日台北往返澎湖航線加班機，並於今天開放訂位，提醒有需求民眾可儘早...

中研院士陳垣崇團隊2研究刊登「Nature」 罕病基金會：破解疾病貢獻大

中研院「台灣精準醫療計畫（TPMI）」，有全球規模最大漢人精準醫療研究族群，結合基因及臨床資料，並與醫療體系合作，合作開...

首度祭罰則！空轉平台當機延誤病患就醫 衛福部開罰廠商4萬

離島年約300件空中轉診後送至台灣就醫個案，近日卻發生空中轉診平台系統當機，1名癌症患者延誤1.5小時才送抵高雄。衛福部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。