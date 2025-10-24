首度祭罰則！空轉平台當機延誤病患就醫 衛福部開罰廠商4萬

離島年約300件空中轉診後送至台灣就醫個案，近日卻發生空中轉診平台系統當機，1名癌症患者延誤1.5小時才送抵高雄。衛福部今天開罰廠商4萬多元成首例，將研議雙機系統作業。

根據衛生福利部統計，自2002年啟用「空中救護轉診後送」機制以來，截至2024年，離島地區共提出6518件申請，平均每年約300件；其中核准5949件，核准率約為91.3%。

媒體報導，澎湖縣1名50歲口腔惡性腫瘤患者因出現急性呼吸衰竭，昨晚啟動空中轉診作業，沒想到衛福部空轉後送遠距醫療會診平台當機，導致患者延誤約1.5小時才送抵高雄榮總。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳今天接受媒體電訪時說明，昨晚9時許發現空中轉診平台系統故障，立刻改以紙本傳真，進行後送作業準備；依照規定，空轉中心接獲申請，15分鐘內應審查完畢，昨晚收到傳真後，僅7分鐘就完成核准，並通知空警、衛生所相關作業。

蔡淑鳳表示，昨天事情發生第一時間就要求廠商處理，過程中一度恢復又當機，直到今天上午9時許才正常，初查澎湖七美、蘭嶼端參數設定有問題，因為是全國性系統，目前正全盤檢視，持續進行系統檢討。

衛福部首度祭出罰則，針對廠商開罰新台幣4萬多元。蔡淑鳳強調，後送醫療不容許任何延誤，依照合約規定，故障要在1小時內排除，超過1小時就會開始計算罰則，平常也應監測與維護，這次故障斷斷續續累計約7小時，是首次開罰案例。

未來如何確保當系統故障時，不會影響緊急後送時效流程。蔡淑鳳表示，目前正在研議設計「雙機系統作業」，當空轉中心系統故障時，能有另一個系統（平台）備案，進行替代支援。類似停電時有備用發電機的概念，屆時也不用以較慢的傳真方式徒增工作人員作業時間。