島內難留人？光復連假桃機5點半塞爆 網友高呼「讓國旅死透」引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
網友爆料，連假的桃園機場光清晨就湧入大量人潮。聯合報系資料照
光復節連假今（24）日展開，桃園國際機場清晨即湧現出境人潮。就有旅客在臉書社團「爆廢公社2公開版」發文，表示清晨5點半就塞爆，並直言出國潮「讓國旅死透」，當即引發熱議。

據多名旅客描述，第二航廈清晨出境排隊綿延，部分時段動線擴及戶外，機場捷運列車與月台同樣擁擠；國道往機場的要道受到天雨、施工與車流疊加，零星回堵時有所見。也有機場接送司機回應，清晨至上午9時為常態尖峰，連假僅放大原本擁擠程度。

經驗豐富的網友指出，連假期間航班多集中於清晨至上午9時起飛，導致機場人潮難以分流。且國內旅宿價格逢假日明顯調漲，服務品質與備品卻不見提升，「同樣的預算在國外能住得更舒服」。

有駕駛反映，國內自駕旅遊須面對區間測速、固定測速與檢舉壓力，開車「一點也不輕鬆」。而航空公司促銷頻繁、匯率走低，加上企業員工旅遊改採短程航線，使出國門檻降低。還有人提到，國內景點更新速度慢、體驗重複性高，難以刺激新的旅遊動機。

另有不同聲音認為，國旅並未「死透」，熱門景點與旅宿在連假依舊客滿。機場從業者提醒，疫情後清晨出境高峰已成日常，不宜以單點照片或短片就推論國旅榮枯。部分網友也建議，國旅若要重拾競爭力，應檢討假期定價機制、改善服務細節，並加速景點更新。

