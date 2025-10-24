衛福部空轉平台又出包！ 澎湖患者晚就醫 未來將朝向「雙機備援」模式

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
澎湖急重症病患須仰賴空中轉送至本島就醫，未料卻傳出空轉平台當機，延誤病患就醫，圖為資料照。記者郭韋綺／翻攝
澎湖縣昨晚啟動空中轉診作業，後送一名曾姓50歲、罹患口腔惡性腫瘤並出現急性呼吸衰竭的男性患者，不過因系統故障延誤就醫。衛福部照護司長蔡淑鳳表示，於昨晚9點20分發現故障，於25分鐘後透過傳真取得資料，7分鐘後完成核准起飛至高雄榮總，準備收治住院中，未來研擬朝「雙機備援」模式避免影響後送流程。

曾男原本應透過衛生福利部的「空中轉診後送遠距醫療會診平台」即時協調後送，據了解，當時望安鄉衛生所醫療團隊完成初步處置，依照程序上傳病歷資料並申請後送，卻遇上空轉平台無法登入等狀況，通報流程中斷，救護人員只得多方確認審核，直至昨晚間9點多空審中心審過，患者才順利搭上直升機轉送，已延宕近90分鐘。

蔡淑鳳表示，昨晚9時20分發生系統異常後，空中後送審查中心立即啟動紙本傳真做後送準作業。依相關規定審查需於15分鐘內完成，該案於9點45分取得資料，9點52分即完成核准，耗時7分鐘，隨即同步啟動後送準備，包括通知空勤與衛生所等作業，個案於昨夜安全抵達高雄榮總。

蔡淑鳳說，該名個案為口腔腫瘤病患，昨經醫療團隊評估為左側肺炎，造成呼吸喘，不過腫瘤無出血情形，準備住院收治中。

針對系統異常，蔡淑鳳說，系統異常後昨晚立即要求廠商處理，今日上午9點6分完成修復，目前系統運作正常，早上金門案件申請後送也經順利受理，目前系統正常運作。不過廠商發現異常原因可能在在七美、蘭嶼相關參數設定上，因此廠商正全盤檢討原因。

蔡淑鳳說，依契約規範，系統異常需在可接受範圍內，例如1天不能超過1小時，將依法作後續裁罰；未來也會檢視系統架構，評估導入「雙機備援」模式，如同發電機備用概念，避免系統異常增加作業負擔或影響時效，以精進後送流程安全與可靠性。

