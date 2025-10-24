台中法式餐廳傳10人上吐下瀉送醫 食安處查1缺失、伊比利豬等食源合規
台中西區某知名法式餐廳驚傳疑似食物中毒事件，13名消費者昨中午在店內吃完海鮮及伊比利豬等菜餚後，出現嘔吐、腹瀉等，其中10人送醫；食安處到場稽查，查獲溫度紀錄未落實等缺失，海鮮及伊比利豬等食品來源及標示符合規定，現場採集食品及環境檢體送驗，檢驗結果2周後出爐。
食安處說明，後續食餘檢體若查出病原菌，可處業者6萬以上、2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將移送司法偵辦。
台中醫院表示，有10人因嘔吐、腹瀉就診，疑似食物汙染導致急性腸胃炎，檢體已經採樣，並通報食安處，這10名患者經治療後都已出院。
食安處指出，昨晚接獲醫院通報有13人前往該家餐廳午餐，其中10人腹瀉就醫，目前已返家休養。食安處已啟動疑似食品中毒調查，今早派員前往供膳餐廳稽查，現場查有溫度紀錄未落實等缺失。
此外，民眾午餐菜餚有海鮮及伊比利豬等，查核食品來源及標示尚符合規定，現場採集食品及環境檢體送驗，檢驗結果於2周後出爐。
食安處指出，後續食餘（品）檢體如檢出病原菌，依違反食安法第15條及同法第44條，可處業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條規定，將業者移送司法偵辦。
