空服員病逝引關注 長榮航空今調查報告出爐 推四策略防堵遺憾發生

孫姓空服員日前不幸離世事件，長榮航空（2618）24日調查報告出爐，推出四策略全力防堵遺憾發生，首先，降低機組員不舒服時休息對其他組員的內內疚感，將加發缺員津貼予同班機其他組員，第二，提升組員對外站聯繫及醫療相關資訊的掌握，第三，考評制度的調整事涉較廣泛，即刻啟動調整預計年底前完成、第四、外站連繫公開醫療相關資訊平台。

長榮航空日前召開記者會向孫小姐家屬及社會大眾深深鞠躬，致上最沉痛的歉意，公司在這段期間首要之務對內完成本事件調查報告，釐清事件來龍去脈與責任歸屬並檢討公司在本事件中可以做得更好的地方，調查報告於一周後完成，力求給家屬一個交代。

首先，除加強落實既有程序和宣導組員既有權益，長榮航會進一步調整現有制度，來降低未來如發生同類型事件組員內心擔憂造成其他機上同仁困擾的情況，將加發缺員津貼予同班機其他組員，來減低身體不適組員的歉意。

其次，研議強化未來事務長及副事務長機上即時解除組員任務的機制，當事務長和副事務長確認組員不適合服勤時，應即時解除任務並通報給報到中心，安排該員以乘客方式返台。

第三，研議在考評制度上增加空服員自身請病假裕度，公司將依上述調查結果進行後續處置，幾項精進措施，公司也會即刻啟動，至於考評制度的調整事涉較廣泛，也預計在年底前調整完成。

第四，未來長榮航空將提升組員對外站聯繫及醫療相關資訊的掌握，建立平台公開揭示。有關醫療相關資訊部分，長榮航空為每位組員投保外站醫療保險，在機場使用救護車的費都是由公司所負擔，但是發現組員並未充分理解既有權益，讓公司緊急處置的程序未能被落實，使得組員在危機當下的判斷出現失誤，這是公司要再加強的地方。

長榮航空表示，考量本事件發生後，同班機組員可能造成的心理衝擊，已立即安排空勤管理職以一對一的方式關懷當班組員，同時也將安排美國執業臨床心理師專業團隊，對當班組員進行心理諮商與追蹤輔導。將依上述調查結果進行後續處置，幾項精進措施，也會即刻啟動，至於考評制度的調整事涉較廣泛，也預計在年底前調整完成。

此次事件對長榮航空而言，是極其沉痛的提醒。長榮航空承諾，會用更高的標準，來打造一個讓所有同仁都能更安心、更健康的工作環境，並期盼透過制度的改善，讓遺憾不再發生。