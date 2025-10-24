快訊

NBA球星涉賭案 黑手黨坑人手法曝！德撲牌局設「重重機關」底牌全洩

羅浮宮7分鐘搶案震驚全球 竟和創天價的黃金有關

崩潰！為讓胖橘減肥買自動餵食器 牠竟破壞機器「嗑掉1週份乾乾」

聽新聞
0:00 / 0:00

空服員病逝引關注 長榮航空今調查報告出爐 推四策略防堵遺憾發生

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
孫姓空服員日前不幸離世事件，長榮航空日前召開記者會向孫小姐家屬及社會大眾深深鞠躬，24日調查報告出爐，推出四策略全力防堵遺憾發生。黃淑惠/攝影
孫姓空服員日前不幸離世事件，長榮航空日前召開記者會向孫小姐家屬及社會大眾深深鞠躬，24日調查報告出爐，推出四策略全力防堵遺憾發生。黃淑惠/攝影

孫姓空服員日前不幸離世事件，長榮航空（2618）24日調查報告出爐，推出四策略全力防堵遺憾發生，首先，降低機組員不舒服時休息對其他組員的內內疚感，將加發缺員津貼予同班機其他組員，第二，提升組員對外站聯繫及醫療相關資訊的掌握，第三，考評制度的調整事涉較廣泛，即刻啟動調整預計年底前完成、第四、外站連繫公開醫療相關資訊平台

長榮航空日前召開記者會向孫小姐家屬及社會大眾深深鞠躬，致上最沉痛的歉意，公司在這段期間首要之務對內完成本事件調查報告，釐清事件來龍去脈與責任歸屬並檢討公司在本事件中可以做得更好的地方，調查報告於一周後完成，力求給家屬一個交代。

首先，除加強落實既有程序和宣導組員既有權益，長榮航會進一步調整現有制度，來降低未來如發生同類型事件組員內心擔憂造成其他機上同仁困擾的情況，將加發缺員津貼予同班機其他組員，來減低身體不適組員的歉意。

其次，研議強化未來事務長及副事務長機上即時解除組員任務的機制，當事務長和副事務長確認組員不適合服勤時，應即時解除任務並通報給報到中心，安排該員以乘客方式返台。

第三，研議在考評制度上增加空服員自身請病假裕度，公司將依上述調查結果進行後續處置，幾項精進措施，公司也會即刻啟動，至於考評制度的調整事涉較廣泛，也預計在年底前調整完成。

第四，未來長榮航空將提升組員對外站聯繫及醫療相關資訊的掌握，建立平台公開揭示。有關醫療相關資訊部分，長榮航空為每位組員投保外站醫療保險，在機場使用救護車的費都是由公司所負擔，但是發現組員並未充分理解既有權益，讓公司緊急處置的程序未能被落實，使得組員在危機當下的判斷出現失誤，這是公司要再加強的地方。

長榮航空表示，考量本事件發生後，同班機組員可能造成的心理衝擊，已立即安排空勤管理職以一對一的方式關懷當班組員，同時也將安排美國執業臨床心理師專業團隊，對當班組員進行心理諮商與追蹤輔導。將依上述調查結果進行後續處置，幾項精進措施，也會即刻啟動，至於考評制度的調整事涉較廣泛，也預計在年底前調整完成。

此次事件對長榮航空而言，是極其沉痛的提醒。長榮航空承諾，會用更高的標準，來打造一個讓所有同仁都能更安心、更健康的工作環境，並期盼透過制度的改善，讓遺憾不再發生。

長榮航空 平台 空服員

延伸閱讀

測試服從性？ 網曝應徵長榮航空「全程問空服員病逝看法」

「空服員沒有直接涉及飛安」發言惹議 民航局長何淑萍今還原完整過程

空服員之死 長榮航空總經理率高層鞠躬道歉

老師也恐懼請假 代理教師工會籲教育部廢除懲罰性規定

相關新聞

空服員之死 長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

長榮航空孫姓空服員日前於機上執勤期間身體不適，後續送醫歷經16天的救治後，仍不幸離開人世。長榮航空對此深感遺憾與不捨。公...

衛福部空轉平台又出包！ 澎湖患者晚就醫 未來將朝向「雙機備援」模式

澎湖縣昨晚啟動空中轉診作業，後送一名曾姓50歲、罹患口腔惡性腫瘤並出現急性呼吸衰竭的男性患者，不過因系統故障延誤就醫。衛...

台中法式餐廳傳10人上吐下瀉送醫 食安處查1缺失、伊比利豬等食源合規

台中西區某知名法式餐廳驚傳疑似食物中毒事件，13名消費者昨中午在店內吃完海鮮及伊比利豬等菜餚後，出現嘔吐、腹瀉等，其中1...

衛福部允展售加熱菸吸食器 挨批政策轉彎 石崇良稱「為避免魚目混珠」

衛福部核准2家國際加熱菸商合法販售加熱菸品，9月份官方說法仍強調禁止販售通路陳列加熱菸吸食器具，卻在1個月內政策大轉彎，...

台北最High新年城2026跨年晚會要來了！首波卡司公布

台北市政府觀光傳播局主辦的台北最High新年城2026跨年晚會，今年12月31日在台北市民廣場，首波卡司今天公布，包括畢...

不斷更新／光復節連假首日 國道避開11地雷路段

（12:25更新）今天為光復節連續假期首日，高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為36.3百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1南向高架楊梅端至新竹、王田至彰化；國3南向樹林至高原、烏日至霧峰，其餘路段行車大致正常。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。