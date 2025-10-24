衛福部允展售加熱菸吸食器 挨批政策轉彎 石崇良稱「為避免魚目混珠」

衛福部核准2家國際加熱菸商合法販售加熱菸品，9月份官方說法仍強調禁止販售通路陳列加熱菸吸食器具，卻在1個月內政策大轉彎，衛福部國健署昨發新聞稿指出，考量消費者權益等法規，允許以圖文方式陳列吸食器具。不過，加熱菸吸食器具依規定不需標示「警示圖文」，若還展示販售，民團擔心引起吸菸慾望。對此，衛福部長石崇良說，擬修正菸害防制法，比照一般菸品要求標示。

石崇良表示，「菸害防制法」授權訂定的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」，明訂菸品展示相關規範，包含傳統菸品濾嘴、菸斗等，屬容器具配件，也在管理範疇內；加熱菸審查時，菸草柱及吸食器具一併納入審查，主要原因除考量安全性外，也要確保吸食器具外觀樸實，都是素面呈現，沒有酷炫、時髦外觀，減少引起民眾吸菸慾望。

衛福部挨批，一個月內從不允許展售吸食器具，到發函允許業者以圖文方式呈現，簡直是「政策髮夾彎」。石崇良表示，衛福部允許通路業者，以「最小程度、圖文呈現」方式展售核准的4項吸食器具，是為「避免魚目混珠」，讓民眾看清楚，政府只允許這4款加熱菸吸食器具上市，其餘「亂七八糟、造型奇特者」，都不是政府核准項目，屬非法、應取締，「資訊公開透明，才能落實管理。」

石崇良表示，「菸害防制法」立法時，並未要求加熱菸吸食器具需標示警示圖文，接獲民團建議後，衛福部將輔導業者，要求展售時應比照一般菸品，不得過於放大圖像，凸顯吸食器具，同時將研擬是否比照一般菸品，在外包裝上印製「警示圖文」，不過，由於法規並未納入，要強制業者必須於法有據，研擬修正「菸害防制法」，明訂警示圖文面積、大小。

石崇良說，抽菸有害健康的精神不變，在修法之前，衛福部國健署將透過行政指導輔導業者，「即使是賣菸的，也要為菸害防制盡心力，落實防制菸害共同目標」，國健署長沈靜芬周四已至現場稽查，並當場要求販售業者，修正警示圖文，不得過於凸顯。

他強調，吸食器具「買來就是抽菸用」，而非其他用途，應比照菸品管理，除輔導業者外，必要時也會修法納管。

