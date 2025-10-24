光復節連假首日國道湧車潮 上午車流達36.3百萬車公里

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部高速公路局（高公局）24日發布光復節連續假期首日國道交通資訊。截至上午 11 時，國道全線交通量已達 36.3 百萬車公里。受到連假效應及多起追撞事故影響，上午部分路段出現壅塞，高公局提醒用路人，下午仍有數個路段預計將面臨車多壅塞狀況。

高公局指出，今日上午國道壅塞路段主要集中在南向路段，國 1 南向，高架楊梅端至新竹、王田至彰化；國 3 南向，樹林至高原、烏日至霧峰。此外，今日上午國道發生多起追撞事故，影響行車順暢，國 3 南向 81.9 公里（08:01）， 發生 4 輛小客車追撞，佔用內線車道，導致回堵 2 公里。

國 3 南向 102 公里（08:22）， 發生 2 輛小客車追撞，佔用中內線車道，導致回堵 2 公里；國 5 南向 0.1 公里（10:14），發生 3 輛小客車追撞，佔用內線車道，導致回堵 1 公里。上述事故雖已全數排除，但皆造成短暫回堵，影響整體車流順暢。

高公局預判，由於臺灣北部及東部地區今日有降雨情況，下午仍有多處路段將出現重點壅塞，國 1 南向： 高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山；國 1 北向： 圓山-大華系統；國 3 南向： 中和-關西；國 5 南向： 南港系統-頭城；國 10 西向： 仁武-左營端。

高公局建議計畫行駛國 5 南向的用路人，可考慮延遲至 17 時後出發，以避開尖峰時段。

高公局提醒，由於部分路段可能出現短暫陣雨，用路人務必注意雨天行車安全，小心駕駛並隨時注意前方動態。在車多壅塞時，請特別注意速差變化，並保持適當安全距離。用路人可透過高公局「高速公路 1968」網站及 App，或收聽警廣掌握即時路況資訊，選擇避開國道壅塞路段及時段。高公局並祝福所有民眾光復節假期快樂，行車平安。

