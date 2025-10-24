快訊

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分助勇士OT逆轉金塊

空服員之死…長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

連假首日國道部分路段紫爆 下午8路段易塞

中央社／ 台北24日電

今天是光復節連假首日，即時路況顯示，截至中午12時40分，國1南向湖口服務區-竹北等路段車速18公里，而國3南向環東-南港車速更僅有5公里。交通部高公局預估，下午8路段容易壅塞。

光復節3天連假今天展開，交通部高速公路局發布新聞稿表示，上午國道壅塞路段主要為國1南向高架楊梅端至新竹、王田至彰化；國3南向樹林至高原、烏日至霧峰，其餘路段行車大致正常。

截至上午11時，根據高公局統計，國道全線交通量為36.3百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.2倍。

高公局表示，今天上午在國3南向81.9公里、國3南向102公里與國5南向0.1公里處，各發生小客車追撞事故，儘管已排除，但都導致回堵，並影響整體車流順暢。

根據高公局即時路況顯示，截至中午12時40分，國1南向湖口服務區-竹北、國3南向環東-南港等路段，呈現車速20公里以下紫色，前者目前車速18公里，後者車速僅5公里。

其他像是國1南向高架楊梅端-湖口服務區、台中系統-豐原 ，國3南向鶯歌系統-大溪，國6東向霧峰系統-舊正等路段車速均不到40公里。

由於台灣北部及東部地區今天均有雨，高公局預判，下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局表示，建議國5南向用路人傍晚5時後出發，以節省寶貴時間，另呼籲用路人透過高速公路1968網站及APP並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局 國道 彰化

延伸閱讀

不斷更新／光復節連假首日 國道避開11地雷路段

防非洲豬瘟疫情 桃市連假持續稽查261家養豬場嚴禁用廚餘

光復節連假北雨南晴 專家1張圖分析關鍵原因：雨不大但很難停

北市首日銷毀養豬廚餘破百噸 光復連假這天不收運垃圾

相關新聞

空服員之死 長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

長榮航空孫姓空服員日前於機上執勤期間身體不適，後續送醫歷經16天的救治後，仍不幸離開人世。長榮航空對此深感遺憾與不捨。公...

史無前例！非洲豬瘟禁令衝擊吉貝耍夜祭 府城「米糕豬」敬獻阿立母

國家重要民俗台南「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」今晚登場，因非洲豬瘟疫情中央頒布禁宰令，使祭典重要環節「拜豬」無法進行，台南市...

衛福部允展售加熱菸吸食器 挨批政策轉彎 石崇良稱「為避免魚目混珠」

衛福部核准2家國際加熱菸商合法販售加熱菸品，9月份官方說法仍強調禁止販售通路陳列加熱菸吸食器具，卻在1個月內政策大轉彎，...

台北最High新年城2026跨年晚會要來了！首波卡司公布

台北市政府觀光傳播局主辦的台北最High新年城2026跨年晚會，今年12月31日在台北市民廣場，首波卡司今天公布，包括畢...

不斷更新／光復節連假首日 國道避開11地雷路段

（12:25更新）今天為光復節連續假期首日，高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為36.3百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1南向高架楊梅端至新竹、王田至彰化；國3南向樹林至高原、烏日至霧峰，其餘路段行車大致正常。

花蓮人出國更方便！下月起直飛韓國仁川機票開賣

花蓮飛韓國的直航班機將於下月13日開通，由韓國可依航空（Aero K）營運，從花蓮機場直達仁川機場，航程約兩個半小時。機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。