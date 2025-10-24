連假首日國道部分路段紫爆 下午8路段易塞

今天是光復節連假首日，即時路況顯示，截至中午12時40分，國1南向湖口服務區-竹北等路段車速18公里，而國3南向環東-南港車速更僅有5公里。交通部高公局預估，下午8路段容易壅塞。

光復節3天連假今天展開，交通部高速公路局發布新聞稿表示，上午國道壅塞路段主要為國1南向高架楊梅端至新竹、王田至彰化；國3南向樹林至高原、烏日至霧峰，其餘路段行車大致正常。

截至上午11時，根據高公局統計，國道全線交通量為36.3百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.2倍。

高公局表示，今天上午在國3南向81.9公里、國3南向102公里與國5南向0.1公里處，各發生小客車追撞事故，儘管已排除，但都導致回堵，並影響整體車流順暢。

根據高公局即時路況顯示，截至中午12時40分，國1南向湖口服務區-竹北、國3南向環東-南港等路段，呈現車速20公里以下紫色，前者目前車速18公里，後者車速僅5公里。

其他像是國1南向高架楊梅端-湖口服務區、台中系統-豐原 ，國3南向鶯歌系統-大溪，國6東向霧峰系統-舊正等路段車速均不到40公里。

由於台灣北部及東部地區今天均有雨，高公局預判，下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局表示，建議國5南向用路人傍晚5時後出發，以節省寶貴時間，另呼籲用路人透過高速公路1968網站及APP並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。