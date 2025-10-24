快訊

台北最High新年城2026跨年晚會要來了！首波卡司公布

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
跨年晚會搖滾區可近距離欣賞最愛的偶像演出。圖／北市觀傳局提供
北市政府觀光傳播局主辦的台北最High新年城2026跨年晚會，今年12月31日在台北市民廣場，首波卡司今天公布，包括畢書盡與幻藍小熊GENBLUE首度合體，獨家在台北跨界合唱。

今天公布首波卡司，在跨年將迎來最夢幻的世代組合，有韓系唱腔的情歌王子Bii畢書盡，攜手韓國出道人氣GenZ 女團幻藍小熊GENBLUE，首度跨界合唱。另外，高爾宣OSN也攜手王ADEN以抒情饒舌結合R&B氛圍，點燃台北的音樂能量，以及全創作冠軍男團 U:NUS，以炸場舞力與極限能量，詮釋屬於新世代的跨年，展現跨界與世代音樂魅力，一起嗨翻跨年夜。

觀傳局指出，數度經CNN評為全球十大的台北跨年晚會，每年都吸引來自各地民眾同歡。只要於指定期間入住台北市合作旅館，就有機會獲得限量「跨年晚會主舞台搖滾區入場證」，近距離接觸最愛的偶像，更可以絕佳視野觀賞台北101新年大秀。

此外，台北市多家旅宿業者包含圓山飯店、松山意舍酒店、台北六福萬怡酒店等，也推出跨年住房優惠方案，民眾可及早安排跨年行程，一起歡樂倒數迎接2026新年；另更有跨年限定遊程可以參加，詳細資訊可至活動官網查詢。

觀傳局也預告，接下來將陸續公布更令人期待的跨年系列活動和精彩藝人卡司名單，更多活動詳情與最新資訊，請鎖定「台北最High新年城」活動官網（連結）與台北旅遊網粉絲專頁。

高人氣饒舌歌手高爾宣OSN 。圖／北市觀傳局提供
全創作冠軍男團UNUS。圖／北市觀傳局提供
高人氣饒舌歌手王ADEN。圖／北市觀傳局提供
GenZ 女團 GENBLUE 幻藍小熊。圖／北市觀傳局提供
跨年晚會搖滾區可近距離欣賞最愛的偶像演出。圖／北市觀傳局提供
