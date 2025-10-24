快訊

花蓮人出國更方便！下月起直飛韓國仁川機票開賣

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮與韓國直航班機下月開通，由韓國可依航空營運，機票近日在官網開賣。圖／花蓮縣政府提供
花蓮與韓國直航班機下月開通，由韓國可依航空營運，機票近日在官網開賣。圖／花蓮縣政府提供

花蓮飛韓國的直航班機將於下月13日開通，由韓國可依航空（Aero K）營運，從花蓮機場直達仁川機場，航程約兩個半小時。機票近日開賣，來回票價平均約在5000至8、9000元間，反應不錯，縣府期待讓更多韓國旅客來到花蓮，提升花蓮的國際能見度。

縣府觀光處表示，花蓮與韓國在新冠肺炎疫情前就有定期包機直航，韓國易斯達航空在2019年10月底開設花蓮到仁川航線，11月再增加釜山飛花蓮航線，當時平均每班次載客量約達7成，可惜2020年2月底因疫情影響停飛，期間共有138趟次往返，載客1萬3000人次。

花蓮縣府與可依航空重啟直航航線，11月13日起每周營運兩班，周四與周日往返，上午11時50分自仁川機場起飛，下午2時45分從花蓮機場起飛，晚間6時15抵達仁川，航程約2.5小時，兩地時差1小時。

可依航空官網近日開賣花蓮仁川直航機票，來回票價大約落在5000到8000元間，但實際價格會隨時間及餘票狀況浮動。花蓮市張小姐說，從花蓮就能搭機出國真的很方便，原本疫情前就要帶家人直飛韓國，連機票都訂好了，卻因疫情停飛，現在又有直航機會，一定會把握，已經上網搜尋票價，來回票5000多元可以接受。

觀光處表示，為推動與韓國的直航，近年多次到韓國舉辦觀光推廣活動，也邀請可依航空踩線團訪花蓮，今年9月也率領花蓮旅遊業者到韓國首爾舉辦觀光推廣會，吸引約70位韓國旅遊業者參與，為直航暖身。

觀光處表示，花蓮與韓國直航重新開通，可大幅降低東部居民出國的時間與金錢成本，也希望讓更多國際旅客來到花蓮。

花蓮縣長徐榛蔚9月率團到韓國舉辦觀光推廣活動，為直航暖身。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚9月率團到韓國舉辦觀光推廣活動，為直航暖身。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 疫情

