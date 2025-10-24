快訊

中風手不再無力！南投醫院「誘發療法」助患者重拾力量與自信

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
透過限制誘發動作療法，可訓練中風患者恢復手部功能，提升生活自理能力。圖／南投醫院提供
透過限制誘發動作療法，可訓練中風患者恢復手部功能，提升生活自理能力。圖／南投醫院提供

中風是國人主要致殘原因之一，許多患者因偏癱導致手部活動受限，影響日常生活自理與生活品質。為提升中風後復健成效，衛生福利部南投醫院復健科近年積極推廣「限制誘發動作療法」，協助患者改善手部功能，重拾自信與獨立生活。

「限制誘發動作療法」是一項以科學實證為基礎的復健技術，核心概念是暫時限制患者健側肢體的使用，誘發患側手臂進行反覆且有目的性的動作訓練。透過密集練習與功能性任務操作，可大幅增加患側肢體的使用頻率，促進腦部神經迴路重組與功能恢復。

臨床研究指出，接受限制誘發動作療法治療的中風患者，不僅在上肢肌力、靈活度與協調性方面顯著進步，也能在穿衣、進食、拿取物品等日常活動中展現更高自主性。南投醫院推行成果顯示，多數患者在完成治療後三至六個月內，仍能維持並持續提升手部功能。

南投醫院復健科職能治療師郭恩芸表示，限制誘發動作療法能幫助患者突破對健側手的依賴，讓受損手臂重新參與生活，不僅提升生活品質，也能減輕家庭照護壓力與負擔。

她強調，該療法須由專業治療師評估與監督，並依個別患者的功能狀態與耐受度，量身訂製治療計畫，才能達到最佳效果。

南投醫院表示，未來將持續推動創新復健治療，呼籲中風患者盡早接受專業評估與介入，以把握復原黃金期。醫院也將透過跨科別團隊合作，讓更多患者受惠先進復健醫療。

