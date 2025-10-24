快訊

當西班牙大航海發現的食材 遇上基隆在地和平島之味

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

聽新聞
0:00 / 0:00

國旅不提供大浴巾？ 觀光署澄清：非一次性基本旅宿用品「照常提供」

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
永續環保是全球旅遊共同趨勢。示意圖。圖／AI生成
永續環保是全球旅遊共同趨勢。示意圖。圖／AI生成

日前有網友批國旅住宿業者稱不提供大浴巾，業者指環保局規定不得提供一次性備品，引起討論。觀光署表示，社群上出現部分對旅宿永續政策的誤解，特此澄清，自今年起，旅宿業「僅針對一次性小瓶裝盥洗用品與拋棄式個人衛生用品」實施減塑措施，非一次性基本旅宿用品「均照常提供」，不受影響。請旅客放心，旅宿服務品質不但不會下降，更將朝向國際標準升級。

觀光署說，永續環保是全球旅遊共同趨勢，歐盟各國及萬豪（Marriott）、洲際（IHG）、希爾頓（Hilton）等國際旅館集團，均已取消一次性小瓶裝洗沐用品，改用大瓶裝、可補充式容器，以減少塑膠浪費。台灣此次政策正是與國際接軌，鼓勵旅宿業者逐步導入環保設計，並透過清楚標示與彈性提供機制，讓旅客可自由選擇自備或索取，兼顧便利與環保。

觀光署強調，旅宿業者應於官網及現場明確公告，保障旅客知的權益與住宿體驗。同時，也鼓勵業者透過電話、訂房信件或其他通訊軟體等方式提醒旅客自備盥洗用品，培養綠色旅遊新習慣。

觀光署表示，台灣旅宿業的轉型不只是環保行動，更是邁向國際品質的重要一步。希望旅客都能放心入住、舒適旅行，同時一起為地球盡一份心力。

觀光署呼籲，永續旅遊是全球共同的責任與選擇，邀請旅人與業者攜手，讓台灣在「友善環境、貼心服務」之間，展現更成熟的觀光新風貌。

觀光署 永續

延伸閱讀

比你想的還美！「WONDERS FROM SIRAYA」跨界合作 打造仙境西拉雅旅遊新境界

太平山森林遊樂區明晨恢復開園 宜蘭10條自然步道續封

黃敏惠怒控觀光署違背承諾撤銷嘉油鐵馬道補助款 觀光署：違反補助申請

國旅衰退 台東黃金地段公教會館轉型公務宿舍

相關新聞

不斷更新／光復節連假首日 國道避開11地雷路段

（11:48更新）高速公路局表示，今天上午10時24分，國3南向379公里處中寮隧道內，發生6輛自小客車和1輛小貨車追撞車禍，該起事故於上午11時30分現場排除，後方車流回堵約9公里，車流紓解中，建議提前避開壅塞路段改道行駛，注意行車安全。

獨／衛福部空轉平台當機「轉圈圈」 耽誤罹癌澎湖男送醫1.5小時　

澎湖縣昨晚啟動空中轉診作業，後送一名曾姓50歲、罹患口腔惡性腫瘤並出現急性呼吸衰竭的男性患者，原本應透過衛生福利部空中轉...

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

台中驚傳疑似食物中毒事件，13名消費者昨中午到西區某知名法式餐廳用餐後，出現噁心、嘔吐、腹瀉等狀況，其中10人送醫。醫院...

換季過敏好痛苦怎麼辦？一票人建議靠1招改善最有用

每到入秋換季，不少有過敏的人會不斷地打噴嚏、皮膚癢，有一名女網友就因此吃了不少苦，不知道該怎麼度過這段時間，只好上網發文求助。不少過來人紛紛提供意見，不過最多人建議的還是靠運動來提升免疫力。

防非洲豬瘟破口...北竿沙灘驚見死豬！馬祖海巡隊火速封鎖採樣　

金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊昨天接獲通報，指北竿芹壁沙灘出現疑似死亡豬隻，巡邏人員立即趕赴現場拉起封鎖線，並通報連江縣...

國旅不提供大浴巾？ 觀光署澄清：非一次性基本旅宿用品「照常提供」

日前有網友批國旅住宿業者稱不提供大浴巾，業者指環保局規定不得提供一次性備品，引起討論。觀光署表示，社群上出現部分對旅宿永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。