國旅不提供大浴巾？ 觀光署澄清：非一次性基本旅宿用品「照常提供」

日前有網友批國旅住宿業者稱不提供大浴巾，業者指環保局規定不得提供一次性備品，引起討論。觀光署表示，社群上出現部分對旅宿永續政策的誤解，特此澄清，自今年起，旅宿業「僅針對一次性小瓶裝盥洗用品與拋棄式個人衛生用品」實施減塑措施，非一次性基本旅宿用品「均照常提供」，不受影響。請旅客放心，旅宿服務品質不但不會下降，更將朝向國際標準升級。

觀光署說，永續環保是全球旅遊共同趨勢，歐盟各國及萬豪（Marriott）、洲際（IHG）、希爾頓（Hilton）等國際旅館集團，均已取消一次性小瓶裝洗沐用品，改用大瓶裝、可補充式容器，以減少塑膠浪費。台灣此次政策正是與國際接軌，鼓勵旅宿業者逐步導入環保設計，並透過清楚標示與彈性提供機制，讓旅客可自由選擇自備或索取，兼顧便利與環保。

觀光署強調，旅宿業者應於官網及現場明確公告，保障旅客知的權益與住宿體驗。同時，也鼓勵業者透過電話、訂房信件或其他通訊軟體等方式提醒旅客自備盥洗用品，培養綠色旅遊新習慣。

觀光署表示，台灣旅宿業的轉型不只是環保行動，更是邁向國際品質的重要一步。希望旅客都能放心入住、舒適旅行，同時一起為地球盡一份心力。

觀光署呼籲，永續旅遊是全球共同的責任與選擇，邀請旅人與業者攜手，讓台灣在「友善環境、貼心服務」之間，展現更成熟的觀光新風貌。