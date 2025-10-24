快訊

當西班牙大航海發現的食材 遇上基隆在地和平島之味

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

聽新聞
0:00 / 0:00

防非洲豬瘟疫情 桃市連假持續稽查261家養豬場嚴禁用廚餘

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府持續稽查養豬場、肉品市場是否配合防豬瘟措施。圖／農業局提供
桃園市政府持續稽查養豬場、肉品市場是否配合防豬瘟措施。圖／農業局提供

桃園市政府因應台中出現疑似非洲豬瘟個案，在農業部發布消息第一時間成立跨局處應變中心，農業局也全面稽查全市261家養豬場，嚴格執行農業部要求暫時禁用廚餘，養豬業者的飼料中也不能摻廚餘，一旦查獲就開罰。

農業局表示，桃園市261家養豬場黑白豬總數約12萬頭，黑豬有8萬多頭，數量多的時候超過9萬頭；261家養豬場的資料顯示有98場用到廚餘，農業部22日發布台中出現疑似非洲豬瘟個案，並暫時禁用廚餘後，市府當天就啟動稽機制，明天前會完成261家養豬場稽查，包括肉品市場。

農業局指出，農民過去利用廚餘養豬，都必須按環保局規定，上網填寫廚餘加熱過程等資料，養豬業者都知道口蹄疫、豬瘟對肉品經濟傷害很大，台灣過去就發生口蹄疫重創豬肉內外銷生意，好不容易擺脫疫情，沒有人會大意，這一波稽查行動也再三提醒農民養豬業者，配合政府措施，先暫停使用廚餘養豬。

農業局這次從養豬的農民，與業者上環保局規定的雲端填寫廚餘的資料，一家一家稽查，是否仍繼續用廚餘養豬是稽查重點之一，稽查人員在現場會仔細查農民是不是真的不用廚餘養豬，一旦發現還在用廚餘，包括摻入飼料裡，都會按動物傳染疾條例開單取締，並叮嚀農民不要毀掉好不容易建立的防疫體系，千萬不要造成防疫破口，重蹈20多年前口啼疫覆轍。

桃園市升直轄市前還是桃園縣的時候，1997年台灣爆發口蹄疫前，桃園是養豬大縣，有的場數量上萬頭，還有3層樓飼養，口蹄疫發生後造成大場的養豬業者嚴重損失，目前黑、白豬總數約12萬頭，遠比中、南部縣市少。

養豬場 廚餘 桃園

延伸閱讀

防堵非洲豬瘟為何不禁用廚餘餵黑毛豬？賴清德總統今揭原因

非洲豬瘟防疫作戰 新北防疫應變中心持續監控107家養豬場

防非洲豬瘟禁廚餘養豬 地方採焚化、堆肥處理

防堵非洲豬瘟 全面禁用廚餘養豬？苗栗養豬業者：不環保

相關新聞

不斷更新／光復節連假首日 國道避開11地雷路段

（11:48更新）高速公路局表示，今天上午10時24分，國3南向379公里處中寮隧道內，發生6輛自小客車和1輛小貨車追撞車禍，該起事故於上午11時30分現場排除，後方車流回堵約9公里，車流紓解中，建議提前避開壅塞路段改道行駛，注意行車安全。

獨／衛福部空轉平台當機「轉圈圈」 耽誤罹癌澎湖男送醫1.5小時　

澎湖縣昨晚啟動空中轉診作業，後送一名曾姓50歲、罹患口腔惡性腫瘤並出現急性呼吸衰竭的男性患者，原本應透過衛生福利部空中轉...

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

台中驚傳疑似食物中毒事件，13名消費者昨中午到西區某知名法式餐廳用餐後，出現噁心、嘔吐、腹瀉等狀況，其中10人送醫。醫院...

換季過敏好痛苦怎麼辦？一票人建議靠1招改善最有用

每到入秋換季，不少有過敏的人會不斷地打噴嚏、皮膚癢，有一名女網友就因此吃了不少苦，不知道該怎麼度過這段時間，只好上網發文求助。不少過來人紛紛提供意見，不過最多人建議的還是靠運動來提升免疫力。

防非洲豬瘟破口...北竿沙灘驚見死豬！馬祖海巡隊火速封鎖採樣　

金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊昨天接獲通報，指北竿芹壁沙灘出現疑似死亡豬隻，巡邏人員立即趕赴現場拉起封鎖線，並通報連江縣...

國旅不提供大浴巾？ 觀光署澄清：非一次性基本旅宿用品「照常提供」

日前有網友批國旅住宿業者稱不提供大浴巾，業者指環保局規定不得提供一次性備品，引起討論。觀光署表示，社群上出現部分對旅宿永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。