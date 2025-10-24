防非洲豬瘟疫情 桃市連假持續稽查261家養豬場嚴禁用廚餘

桃園市政府因應台中出現疑似非洲豬瘟個案，在農業部發布消息第一時間成立跨局處應變中心，農業局也全面稽查全市261家養豬場，嚴格執行農業部要求暫時禁用廚餘，養豬業者的飼料中也不能摻廚餘，一旦查獲就開罰。

農業局表示，桃園市261家養豬場黑白豬總數約12萬頭，黑豬有8萬多頭，數量多的時候超過9萬頭；261家養豬場的資料顯示有98場用到廚餘，農業部22日發布台中出現疑似非洲豬瘟個案，並暫時禁用廚餘後，市府當天就啟動稽機制，明天前會完成261家養豬場稽查，包括肉品市場。

農業局指出，農民過去利用廚餘養豬，都必須按環保局規定，上網填寫廚餘加熱過程等資料，養豬業者都知道口蹄疫、豬瘟對肉品經濟傷害很大，台灣過去就發生口蹄疫重創豬肉內外銷生意，好不容易擺脫疫情，沒有人會大意，這一波稽查行動也再三提醒農民養豬業者，配合政府措施，先暫停使用廚餘養豬。

農業局這次從養豬的農民，與業者上環保局規定的雲端填寫廚餘的資料，一家一家稽查，是否仍繼續用廚餘養豬是稽查重點之一，稽查人員在現場會仔細查農民是不是真的不用廚餘養豬，一旦發現還在用廚餘，包括摻入飼料裡，都會按動物傳染疾條例開單取締，並叮嚀農民不要毀掉好不容易建立的防疫體系，千萬不要造成防疫破口，重蹈20多年前口啼疫覆轍。

桃園市升直轄市前還是桃園縣的時候，1997年台灣爆發口蹄疫前，桃園是養豬大縣，有的場數量上萬頭，還有3層樓飼養，口蹄疫發生後造成大場的養豬業者嚴重損失，目前黑、白豬總數約12萬頭，遠比中、南部縣市少。