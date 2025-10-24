聽新聞
70歲男子無痛血尿突爆大量 單孔手術切除腎臟泌尿上皮癌
一位70歲的謝姓男患者長期出現間歇性無痛血尿，但因無疼痛而沒重視，直到近期連續三天出現大量血尿及排尿困難，才前往童綜合醫院泌尿科就診。經泌尿科主任醫師翁瑋駿透過超音波、腎臟輸尿管攝影、電腦斷層影像檢查及切片後，確診為右側腎臟泌尿上皮癌，建議立即進行單孔手術治療，成功抗癌。
翁瑋駿指出，這名70歲男患者1年來出現斷斷續續血尿，因未伴隨疼痛而未特別在意，直到近期連續3天出現大量血尿及排尿困難，前往童綜合醫院泌尿科就醫，經微創內視鏡進行檢查包括超音波、腎臟輸尿管攝影、電腦斷層影像，切片後確診罹患右側腎臟泌尿上皮癌，考量患者曾接受食道癌手術，腹腔可能存在沾黏風險。
此外，患者擔心術後疼痛及臥床時間過長，表達希望能快速恢復日常生活，因而決定採用新一代微創手術「單孔達文西腹膜外手術」，僅需腹部一個小切口，成功完整切除右側腎臟、輸尿管合併膀胱袖口切除的腫瘤，同時避免腹腔沾黏的風險，患者術後隔天即可正常進食及下床行走，第三天順利出院，目前已恢復正常生活。
翁瑋駿指出，腎臟惡性泌尿上皮癌常見於50至70歲族群，典型症狀即是無痛性血尿，由於初期缺乏疼痛感，常導致患者誤以為是腎結石等良性病變而延誤就醫，提醒民眾若出現血尿或其他異常症狀，應及早就醫並定期檢查。
此外，吸菸是泌尿上皮癌的主要危險因子之一，戒菸可大幅降低風險，應避免長期接觸化學致癌物，並保持多喝水、均衡飲食、少油少鹽、維持理想體重、規律運動等良好生活習慣。
