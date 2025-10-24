Lisa限動「翻牌」高雄炸物小店爆紅！粉絲狂刷5星 老闆緊急取消店休

南韓女子天團BLACKPINK日前在高雄世運主場館舉行巡迴演唱會，帶動周邊龐大商機，連團員們的「吃播、帶貨」都成為粉絲關注焦點並爭相仿效。昨天團員Lisa就在限動分享一家才剛開幕不久的高雄炸物專賣店，短短不到一天，便吸引許多粉絲狂刷五星好評，除讓店家直呼「受寵若驚」以外，老闆也在深夜緊急發文，決定取消今(24日)天原定的店休，臨時加班營業，不少粉絲也留言說道「天啊！好想吃」、「我想回高雄吃！」。

BLACKPINK這次在台演唱會，團員們的「吃播、帶貨」在社群上掀起廣大討論，網友們紛紛發揮「柯南精神」，盤點出團員到底吃了什麼又買了什麼，好比Rosé在演唱會進場時，品嘗舊振南的鳳梨酥，還有五十嵐的波霸紅茶拿鐵，都立刻讓店家爆單。

而團員Lisa在演唱會結束後，並未馬上搭機離台，而是留在台灣觀光，直到昨天才在限動發出飛機上俯瞰夜景的照片，推測應該已經離台。但整組照片還有另個亮點就是一張「類似雞蛋豆腐」的美食照，經網友比對原來是位於高雄前鎮的「炸記」，Lisa吃的則是「迷你西多士」，一份售價89元。