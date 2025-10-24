換季過敏好痛苦怎麼辦？一票人建議靠1招改善最有用

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人一到換季就會出現過敏、打噴嚏的情況。示意圖／Ingimage
每到入秋換季，不少有過敏的人會不斷地打噴嚏、皮膚癢，有一名女網友就因此吃了不少苦，不知道該怎麼度過這段時間，只好上網發文求助。不少過來人紛紛提供意見，不過最多人建議的還是靠運動來提升免疫力。

這名女網友在PTT以「換季快到，解法求救」為題發文，她說自己有過敏體質，只要每次一到換季的時候，整個人就好像不受控一樣地大發作，不知道該吃保健食品還是開除濕機才能緩解改善，因此想問過來人有什麼方法度過這個時間點？

貼文引起熱議，不少人紛紛提供各種方法，「妳去試試看益生菌+除濕機吧，台灣太潮濕了，只能內+外調整體質」、「調體質，但要夠堅持」、「搬家、常洗窗簾床單、沙發地毯也要吸一吸」、「飲食吃乾淨一點看看」、「接受它，買好一點的衛生紙」、「天氣變乾乳液必備，換季的衣物、被一定要洗乾淨，還要小心晾室外的風險」。

還有過來人分享自身經驗，「過敏藥、空濾、除濕、室內慢跑、正常作息、少吃加工食物，大概這樣，我對抗過敏今年邁入第四年」、「我空氣清新機＋益生菌都有，能用的方法都用了，目前還在試，但提醒大家買益生菌還是要看有沒有健康食品標籤」、「我都直接吃過敏藥」。

不過最多人建議的還是靠運動來提升免疫力，「運動養體質、勤打掃、多喝水」、「台灣的潮濕天氣對過敏兒真的不友善，除了過敏藥之外，運動、除濕機，大概就是想辦法提升免疫力吧」、「運動最有用，空氣清淨機、除濕機和抗組織胺都是暫時的」、「多運動改善過敏體質吧，多少有幫助」、「減重+練身體，然後大概強迫身體適應」。

每到入秋換季，不少有過敏的人會不斷地打噴嚏、皮膚癢，有一名女網友就因此吃了不少苦，不知道該怎麼度過這段時間,只好上網發文求助。不少過來人紛紛提供意見，不過最多人建議的還是靠運動來提升免疫力。

