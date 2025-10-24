台中法式餐廳疑似食物中毒 市府啟動稽查採檢

台中市西區某法式餐廳發生疑似食物中毒事件，有13人昨天用餐後，陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫，疑因食物污染導致急性腸胃炎，經治療後已出院。台中市府啟動調查。

台中市政府今天透過文字稿表示，食品藥物安全處23日晚間接獲衛生福利部台中醫院通報，西區某法式餐廳發生疑似食品中毒事件，有13人至餐廳用餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，其中有10人就醫，經治療後均已出院。

食安處接獲通報後，已立即啟動疑似食品中毒調查，將於營業時間派員前往供膳餐廳稽查與採檢，檢驗結果於送驗後最快2週後出爐。

市府說明，後續食餘檢體如檢出病原菌，依食安法規定，可處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條規定，將業者移送司法偵辦。

台中醫院表示，昨晚就醫民眾疑似因食物污染導致急性腸胃炎，檢體已採樣，等待化驗結果。