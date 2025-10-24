獨／衛福部空轉平台當機「轉圈圈」 耽誤罹癌澎湖男送醫1.5小時　

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
澎湖急重症病患須仰賴空中轉送至本島就醫，未料卻傳出空轉平台當機，延誤病患就醫，圖為資料照。記者郭韋綺／翻攝
澎湖縣昨晚啟動空中轉診作業，後送一名曾姓50歲、罹患口腔惡性腫瘤並出現急性呼吸衰竭的男性患者，原本應透過衛生福利部空中轉診後送遠距醫療會診平台即時協調後送，但系統在關鍵時刻當機，導致患者延誤約一個半小時才送抵高雄榮總，引發地方醫界憂心與不滿。有救難人員今早7時登入空轉平台查看，系統仍在故障中。

據了解，當時望安鄉衛生所醫療團隊完成初步處置，依照程序上傳病歷資料並申請後送，卻遇上空轉平台無法登入、系統轉圈圈的狀況，通報流程中斷，救護人員只得多方確認審核，直至昨晚間9時許空審中心審過，患者才順利搭上直升機轉送，已延宕近90分鐘。

澎湖醫護透露，這並非空轉平台第一次當機，每次當掉，就只能乾著急，離島患者發生重症分秒必爭，這次後送的曾男是癌症病患、又有氣切，空轉平台轉不動，如置病人於險境，籲中央檢討系統穩定性，別讓行政問題壓過醫療本質。

澎湖縣議員陳佩真非常關注此事，離島醫療資源有限，空中後送是急重症救命關鍵，對於此次平台延宕，將向衛福部反映，要求檢視系統備援機制與操作流程，確保後送任務能即時執行，中央應針對空轉平台設立離島專線與緊急通報備援機制，避免因系統故障延誤病情

