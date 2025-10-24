台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

台中驚傳疑似食物中毒事件，13名消費者昨中午到西區某知名法式餐廳用餐後，出現噁心、嘔吐、腹瀉等狀況，其中10人送醫。醫院表示，疑似食物汙染導致急性腸胃炎，檢體已經採樣，並通報食安處；食安處說明，獲報後已啟動調查，派員稽查與採檢，檢驗結果最快2周後出爐。

食安處表示，昨晚接獲台中醫院通報西區某餐廳發生疑似食品中毒事件，有13人到法式餐廳吃午餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，其中有10人就醫，治療後都已出院。

食安處說，接獲通報後已立即啟動疑似食品中毒調查，將於營業時間派員前往供膳餐廳稽查與採檢，檢驗結果於送驗後最快2週後出爐。

食安處指出，後續食餘（品）檢體如檢出病原菌，依違反食安法第15條及同法第44條，可處業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條規定，將業者移送司法偵辦。