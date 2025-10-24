光復節連假首日 高公局估上午10路段易塞

今天是光復節連假首日，高公局預估上午包括國1南向高架機場系統-楊梅端、國5南向南港系統-頭城等10處易壅塞，建議西部國道南向用路人儘量在中午12時後出發，國5南向傍晚5時後出發。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，昨天全日交通量為102.7百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.12倍，國5交通量為2.6百萬車公里，為平日年平均（2.5百萬車公里）的1.04倍。

光復節3天連假今天展開，高公局表示，今天凌晨0至5時平均交通量為6.1百萬車公里，為平日年平均（4.0百萬車公里）1.5倍，預估今天交通量為110百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.2倍。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，但往國5方向已湧現車潮，截至上午7時，交通量為11.2百萬車公里。

今天上午台灣北部及東部地區為雨天，高公局研判往南方向仍將有大量旅遊車潮湧現，預估今天上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，及北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量在中午12時後出發，國5南向建議在傍晚5時後出發。

今天相關疏導措施包括凌晨0時至中午12時國5石碇、坪林及凌晨5時至中午12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，雨天行車務必保持足夠的行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。