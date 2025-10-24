快訊

金門小三通昨只復航半天…水頭碼頭今早擠爆 5點多就到場候補

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門小三通今天復航，一早7點多整個通關大樓就擠爆了，到處都擠滿等待的民眾。圖/民眾提供
金門小三通今天復航，一早7點多整個通關大樓就擠爆了，到處都擠滿等待的民眾。圖/民眾提供

受到東北季風影響，金廈小三通本周航班「開開停停」，昨天雖復航卻僅開半天，今天一早天還未亮，清晨5點多就有不少人在碼頭外排隊等通關大樓開門，希望搶得第一波船位。

水頭通關大樓今天上午7點多就出現大批人潮排隊，現場擠得水洩不通，有人形容連擠都擠不進去，候補號碼更是很快就抽到900多號，碼頭人員忙得不可開交。

港務處指出，今天人潮湧現，除了是近日的滯留旅客外還有不少是今天連假要去廈門出遊的在地居民，通關作業量暴增，將持續調派人手疏導人流與維持秩序。

等待許久的台中旅客許小姐表示，她多次搭乘小三通往返廈門，「第一次遇到這種狀況，這兩天真的人超多，希望政府能加開加班船，讓我們順利銜接既定行程。」

金門小三通今天復航，一早7點多整個通關大樓就擠爆了，民眾都在等待候補。圖/民眾提供
金門小三通今天復航，一早7點多整個通關大樓就擠爆了，民眾都在等待候補。圖/民眾提供
金門小三通今天復航，一早7點多整個通關大樓就擠爆了，候補的民眾大排長龍。圖/民眾提供
金門小三通今天復航，一早7點多整個通關大樓就擠爆了，候補的民眾大排長龍。圖/民眾提供

獨／衛福部空轉平台當機「轉圈圈」 耽誤罹癌澎湖男送醫1.5小時　

澎湖縣昨晚啟動空中轉診作業，後送一名曾姓50歲、罹患口腔惡性腫瘤並出現急性呼吸衰竭的男性患者，原本應透過衛生福利部空中轉...

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

台中驚傳疑似食物中毒事件，13名消費者昨中午到西區某知名法式餐廳用餐後，出現噁心、嘔吐、腹瀉等狀況，其中10人送醫。醫院...

不斷更新／光復節連假首日 國道避開11地雷路段

（8:50更新）高速公路局表示，國道昨天全日交通量為102.7百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.12倍，國5交通量為2.6百萬車公里，為平日年平均（2.5百萬車公里）的1.04倍，昨天下午4時後車流逐漸增加，車多路段包括國1南向東湖至圓山、桃園至中壢轉接道、路竹至岡山、高架堤頂至環北、北向桃園至泰山轉接道、國3北向高原至大溪、國10西向仁武至左營端，其餘國道路段大致正常，車多路段至昨晚9時完全疏解。

金門小三通昨只復航半天…水頭碼頭今早擠爆 5點多就到場候補

受到東北季風影響，金廈小三通本周航班「開開停停」，昨天雖復航卻僅開半天，今天一早天還未亮，清晨5點多就有不少人在碼頭外排...

台鐵平溪線路基流失停駛 因雨三貂嶺到大華間邊坡再滑動

東北角連日豪雨成災，台鐵平溪線位平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處，22日路基流失逾百公尺，平溪線已停駛，修復要28天。台鐵...

疑爆非洲豬瘟 陳姓豬農兒出面喊冤「絕非不良豬農」沒想害台灣產業

台中梧棲養豬場10天內117頭豬隻接連暴斃，195頭豬隻遭撲殺，陳姓豬農父子面對外界質疑，陳姓豬農的兒子受訪時強調，起初...

