光復節連假北東濕涼 「台中到屏東」好天氣 周日東北季風又增強

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北季風水氣仍多，今天新北台北山區以及宜蘭山區持續有陣雨，平地則是偶有短暫陣雨。本報資料照片
東北季風水氣仍多，今天新北台北山區以及宜蘭山區持續有陣雨，平地則是偶有短暫陣雨。本報資料照片

今天是光復節連假第一天，東北季風水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，迎風面的新北台北山區以及宜蘭山區持續有陣雨，平地則是偶有短暫陣雨，雨勢已經比前幾天緩和不少，但山區整天的降雨累積起來還是有大雨到豪雨機會。

廖于霆表示，苗栗到桃園天氣多雲偶飄雨，花蓮台東也是雲多偶有陣雨。其餘台中到屏東則是多雲時晴的穩定天氣。

溫度方面，廖于霆表示，各地氣溫呈現明顯南北差異，北部東北部全天22至26度感受濕涼。中南部與東南部全天22至31度，早晚舒適，中午稍悶熱。基隆北海岸、東北部、東部沿海及馬祖易有長浪發生，海邊活動特別注意安全。

明天東北季風稍減弱，但廖于霆表示，在北部東北部山區仍有大雨發生機會，中南部及東南部天氣依然良好，各地高低溫回升1度。

廖于霆表示，周日到下周一東北季風又增強，北部東北部氣溫略降1至2度，中南部天氣不變。下周二之後東北季風再減弱，且逐漸轉為高壓迴流的天氣型態，北部東北部雨勢停止，並可見陽光。各地氣溫回再回升，北部東北部可升到26至27度，中南部及東南部可回升到31至32度。

溼答答的天氣到何時？廖于霆表示，長期來看，下周二到11月初，像這幾天這種北部東北部天天豪大雨的天氣將不復存在，期間可能有東北季風帶來降雨，但都屬於短暫陣雨類型，可以鬆一口氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

