快訊

台灣是全球最危險引爆點！美專家示警華府警惕賴清德路線

藝人閃兵案「三大醫院」複檢病歷造假？衛福部：很奇怪、先查高血壓個案

南投竟是台中的！寄一封信郵資要貼8000元全網驚呆 他曝真相

聽新聞
0:00 / 0:00

「萊爾富被低估太久了」 網紅曝3特點引共鳴 網：最近很明顯在改變

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
萊爾富超商示意圖。圖為萊爾富復興旺詮店。圖／萊爾富提供
萊爾富超商示意圖。圖為萊爾富復興旺詮店。圖／萊爾富提供

台灣超商多、競爭激烈，「我真的覺得萊爾富被低估太久了」，網紅「Tigerdog／老虎狗」表示，很多人覺得它沒什麼特色、店面老派，但她每次去都愈來愈喜歡，包括優先聘用相對弱勢者當員工、招呼語有溫度、據點開在偏鄉，「有時候『喜歡一間店』不只是因為方便，而是因為那裡有一份人情味」。

「其實他們默默做了好多暖心的事」，「Tigerdog／老虎狗」表示，例如像是優先聘用二次就業、輕微身障、或中高齡的員工。她每次進門，店員招呼「你好，慢慢看沒關係」，「那種溫度，是機器人收銀或自助櫃檯給不了的」。

還有一特點令人感動，她表示，萊爾富的據點很多都開在偏鄉和工業區，「別家覺得人少不划算，他們反而覺得『愈偏愈需要』」，讓山區、漁村、或老人比較多的地方，也能繳費、寄件、領包裹，這份用心真的太稀有。

她並細數萊爾富的飲料和食物「愈來愈強」，包括聯名茶飲「神好喝」、芋泥三明治餡料爆滿、茶葉蛋只要9元且很好吃，果昔果C、綠拿鐵都是真材實料。

其他網友表示，「我茶葉蛋一次都儲值20顆」、「他們真的有聘用伊甸基金會的身障人士當員工，這點很值得肯定」、「我超愛萊爾富，裡面的店員很和善還記得我的會員電話，很有心」、「最近很明顯萊爾富在改變了」、「我遇到的店員是結帳完說『謝謝光臨！慢慢走』真的很有溫度」、「鄉下人有感！家裡附近都是田，居然開了一間萊爾富，真的感動」、「萊爾富的店員我覺得都笑容可掬，超親切，很像柑仔店的現代版」、「山上很多都是萊爾富」。

萊爾 店員 茶葉蛋

延伸閱讀

萊爾富「巧級喜歡你」活動開跑！美祿聯名巧克力飲品「同品項買1送1」　逾百款巧克力口味商品優惠一次看

母重病猝死5日！網紅婉晴疑虐母　2次燦笑蹭流量　激怒全網「沒人性」

排球王子高橋藍爆出軌！狠劈AV女優河北彩伽＋爆乳網紅 網全炸了！

為償賭債淪車手！IG大馬旅遊網紅大甲落網：不知怎跟女友說

相關新聞

不斷更新／光復節連假首日 國道避開11地雷路段

（4:50更新）今天是光復節連續假期首日，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

南投竟是台中的！寄一封信郵資要貼8000元全網驚呆 他曝真相

南投縣文化資產學會理事長梁志忠，是台灣文物收藏家，他今天分享一只舊信封，收件地址是台中縣南投區，上頭貼了3張郵票，郵資更...

金門小三通昨只復航半天…水頭碼頭今早擠爆 5點多就到場候補

受到東北季風影響，金廈小三通本周航班「開開停停」，昨天雖復航卻僅開半天，今天一早天還未亮，清晨5點多就有不少人在碼頭外排...

光復節連假北東濕涼 「台中到屏東」好天氣 周日東北季風又增強

今天是光復節連假第一天，東北季風水氣仍多，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，迎風面的新北台北山區以及宜蘭山區持續有陣雨，...

「萊爾富被低估太久了」 網紅曝3特點引共鳴 網：最近很明顯在改變

台灣超商多、競爭激烈，「我真的覺得萊爾富被低估太久了」，網紅「Tigerdog／老虎狗」表示，很多人覺得它沒什麼特色、店...

當西班牙大航海發現的食材 遇上基隆在地和平島之味

編按：基隆，這座面海而生的城市，自古便與「流動」緊密相連。流動的不只是潮水，更是人群、思想、物資與歷史。2026年適逢西班牙人登陸和平島400年，基隆市文化觀光局自2025年起策畫一系列「流動的港口 世界的基隆」活動，透過4場主題講座、8位講者分享，邀請讀者從味蕾出發，一同回望城市的前世今生。 基隆是面向世界的港口，1626年，大航海時期的西班牙人占領了北台灣，在基隆和平島建立了聖薩爾瓦多城（San Salvodor），磚瓦留下歷史證據，雖然在台僅短短16年，卻是基隆曾經在海權時代躍上國際舞台的明證。 貿易的風帶來西班牙船隻，商賈交易同時促進了世界飲食文化流動推展。台北醫學大學副校長、台灣大學外文系張淑英教授是西班牙皇家學院外籍（RAE）院士，以「蝴蝶效應」為題，從15世紀「教皇子午線」娓娓談起，海上霸權時代，西班牙取得西經46度以西的資源所有權，自此香料、物產在不同大陸間穿梭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。