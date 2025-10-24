「萊爾富被低估太久了」 網紅曝3特點引共鳴 網：最近很明顯在改變

台灣超商多、競爭激烈，「我真的覺得萊爾富被低估太久了」，網紅「Tigerdog／老虎狗」表示，很多人覺得它沒什麼特色、店面老派，但她每次去都愈來愈喜歡，包括優先聘用相對弱勢者當員工、招呼語有溫度、據點開在偏鄉，「有時候『喜歡一間店』不只是因為方便，而是因為那裡有一份人情味」。

「其實他們默默做了好多暖心的事」，「Tigerdog／老虎狗」表示，例如像是優先聘用二次就業、輕微身障、或中高齡的員工。她每次進門，店員招呼「你好，慢慢看沒關係」，「那種溫度，是機器人收銀或自助櫃檯給不了的」。

還有一特點令人感動，她表示，萊爾富的據點很多都開在偏鄉和工業區，「別家覺得人少不划算，他們反而覺得『愈偏愈需要』」，讓山區、漁村、或老人比較多的地方，也能繳費、寄件、領包裹，這份用心真的太稀有。

她並細數萊爾富的飲料和食物「愈來愈強」，包括聯名茶飲「神好喝」、芋泥三明治餡料爆滿、茶葉蛋只要9元且很好吃，果昔果C、綠拿鐵都是真材實料。

其他網友表示，「我茶葉蛋一次都儲值20顆」、「他們真的有聘用伊甸基金會的身障人士當員工，這點很值得肯定」、「我超愛萊爾富，裡面的店員很和善還記得我的會員電話，很有心」、「最近很明顯萊爾富在改變了」、「我遇到的店員是結帳完說『謝謝光臨！慢慢走』真的很有溫度」、「鄉下人有感！家裡附近都是田，居然開了一間萊爾富，真的感動」、「萊爾富的店員我覺得都笑容可掬，超親切，很像柑仔店的現代版」、「山上很多都是萊爾富」。