南投竟是台中的！寄一封信郵資要貼8000元全網驚呆 他曝真相
南投縣文化資產學會理事長梁志忠，是台灣文物收藏家，他今天分享一只舊信封，收件地址是台中縣南投區，上頭貼了3張郵票，郵資更高達8000元，他也說明，當時是民國38年正值惡性通膨，幣制改革過渡時期，網友則直呼「太珍貴」。
梁志忠致力於蒐集台灣早期文獻與文物，打造「南投故事館」收藏，並投入教育推廣，他在臉書社團「草屯人」分享一個泛黃老舊的信封，上頭收件地址是台中縣南投區，更驚人的是，上頭貼了3張郵票，郵資竟高達8000元。
他指出，南投縣在民國38年還未建縣，當時還是屬於台中縣下面的南投區，更讓人吃驚的是，信封上貼著2張3000元、2張1000元的舊郵票，總共8000元，並笑稱，寄一封信要貼8000元郵資，實在不可思議。
但他也說明，民國38年因為物價指數崩盤，通貨膨脹完全失控，買一顆雞蛋要5000元，也因惡性通膨嚴重，同年6月15日政府實施幣制改革，以新台幣1元換舊台幣4萬元。這封信是民國38年10月寄出，正值幣制改革的過渡時期。
這一封郵資高達8000元的信也吸引網友按讚討論，不少人留言直呼「太珍貴」、「骨董」等；也有人表示，這兩種（郵票）真沒看過，看過3萬的；也有人笑說，原來人家常常把南投歸類在台中是有這個由來，害他常常罵人家不懂地理。
