快訊

Andy爆知名男星幫家寧抹黑 陳零九遭疑獻策回應了

北北基宜持續豪大雨 兩波東北季風接力 光復節連假濕涼

聽新聞
0:00 / 0:00

南投竟是台中的！寄一封信郵資要貼8000元全網驚呆 他曝真相

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台灣文物收藏家梁志忠分享民國38年的舊信封，當時南投尚未建縣，還隸屬於台中，因此收件地址為台中縣南投區。圖／梁志忠提供
台灣文物收藏家梁志忠分享民國38年的舊信封，當時南投尚未建縣，還隸屬於台中，因此收件地址為台中縣南投區。圖／梁志忠提供

南投縣文化資產學會理事長梁志忠，是台灣文物收藏家，他今天分享一只舊信封，收件地址是台中縣南投區，上頭貼了3張郵票，郵資更高達8000元，他也說明，當時是民國38年正值惡性通膨，幣制改革過渡時期，網友則直呼「太珍貴」。

梁志忠致力於蒐集台灣早期文獻與文物，打造「南投故事館」收藏，並投入教育推廣，他在臉書社團「草屯人」分享一個泛黃老舊的信封，上頭收件地址是台中縣南投區，更驚人的是，上頭貼了3張郵票，郵資竟高達8000元。

他指出，南投縣在民國38年還未建縣，當時還是屬於台中縣下面的南投區，更讓人吃驚的是，信封上貼著2張3000元、2張1000元的舊郵票，總共8000元，並笑稱，寄一封信要貼8000元郵資，實在不可思議。

但他也說明，民國38年因為物價指數崩盤，通貨膨脹完全失控，買一顆雞蛋要5000元，也因惡性通膨嚴重，同年6月15日政府實施幣制改革，以新台幣1元換舊台幣4萬元。這封信是民國38年10月寄出，正值幣制改革的過渡時期。

這一封郵資高達8000元的信也吸引網友按讚討論，不少人留言直呼「太珍貴」、「骨董」等；也有人表示，這兩種（郵票）真沒看過，看過3萬的；也有人笑說，原來人家常常把南投歸類在台中是有這個由來，害他常常罵人家不懂地理。

台灣文物收藏家梁志忠分享民國38年的舊信封，上頭貼了3張郵票，郵資竟高達8000元。圖／梁志忠提供
台灣文物收藏家梁志忠分享民國38年的舊信封，上頭貼了3張郵票，郵資竟高達8000元。圖／梁志忠提供

南投縣 通膨

延伸閱讀

一天3震！南投中寮地震規模4.8 民眾驚呼聽到地鳴：晚上還能睡嗎？

南投中寮鄉地震規模4.8 最大震度彰化縣4級

90歲老母親棄屍嘉義山區兒行蹤詭異 台南嘉義南投3地檢跨區偵辦

影／南投山林太大 野生動物難救傷…九九峰動物樂園出手了

相關新聞

南投竟是台中的！寄一封信郵資要貼8000元全網驚呆 他曝真相

南投縣文化資產學會理事長梁志忠，是台灣文物收藏家，他今天分享一只舊信封，收件地址是台中縣南投區，上頭貼了3張郵票，郵資更...

不斷更新／光復節連假首日 國道避開11地雷路段

（4:50更新）今天是光復節連續假期首日，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

靠瘦瘦針減肥 卻嘔吐、昏倒 誰適合施打？有哪些亂象？

全台灣有超過50%成年人已是過重或肥胖，瘦瘦針問世以來已成為肥胖全新救星，但熱潮背後卻隱藏不少亂象，像是醫師不按照處方開藥、網路水貨橫行，該如何辨識風險？

醫奉獎個人獎之6／賴力行背著X光機翻山越嶺 行醫44年走遍原鄉

南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行，人如其名，凡有助於山地醫療的事，他都身體力行。他長達44年的行醫歷程，服務過...

台北藝博會 首設客家、兒童專區

受到數位藝術崛起、經濟蕭條的影響，藝博會面臨買氣不再的危機，台北當代藝博會甚至宣布下屆暫停舉辦，不過今天登場的台北國際藝...

健康你我他／教孩子吃得環保 優先選在地食材

「民以食為天」、「吃飯皇帝大」這些流傳的諺語，告訴我們「吃」這件事多麼重要！好好「吃」，不僅能獲得健康，也能做環保。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。