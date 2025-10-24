北北基宜持續豪大雨 兩波東北季風接力 光復節連假濕涼

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北季風影響，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照

東北季風影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天台北市山區有局部大雨或豪雨，大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區慎防積水，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

今天開始光復節連續假期東北季風影響，迎風面水氣偏多，宜蘭地區、大台北地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園及花蓮地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，竹苗、台東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

溫度方面，今天北部及東北部整天濕涼，氣溫介於22至26度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫22至24度，白天高溫約29至32度。澎湖為陰時多雲，氣溫24至26度，金門為多雲時陰，氣溫22至26度，馬祖為陰天，氣溫21至22度。

明天東北季風稍減弱，北部及東北部天氣仍涼，中部氣溫略回升；基隆北海岸、東北部地區及北部、東部山區有陣雨，仍有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周日東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下周一至下周三東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；下周一桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨，下周二至下周三基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

下周五至11月2日東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼；北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

明天基隆北海岸、東北部、東部沿海及馬祖有長浪發生的機率

本周沿海風強浪大，特別是台灣北部海面及台灣海峽沿海，海邊活動、海上航行務必注意安全，或暫時避免前往海邊及海上活動。

（4:50更新）今天是光復節連續假期首日，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

