不斷更新／光復節連假首日 國道避開11地雷路段

今天是光復節連續假期首日，目前國道各區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。
高公局預判今天國道重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。
今天國道相關疏導措施包括：0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。
