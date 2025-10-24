醫奉獎個人獎／賴力行背著X光機翻山越嶺 行醫44年走遍原鄉

南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行，人如其名，凡有助於山地醫療的事，他都身體力行。他長達44年的行醫歷程，服務過六個單位，走遍南投縣各個原住民部落，致力提升部落的醫療服務品質。

為部落服務 高齡罹癌不言退

72歲的賴力行，其實十多年前就退休了，他還找好一塊地，準備務農，度過餘生。可是埔基找不到像賴力行這樣願意每星期固定上山巡迴原住民部落診治的合適人選， 於是他留下來一年又一年。

他不但高齡仍在第一線，而且是癌症病人。2021年發現罹患第一期肺腺癌，動了手術，目前還在放射線治療中。他的罹癌，醫界朋友指是長期替鄉民拍X光所導致，但他似乎不這麼認為。1979年至1995年，賴力行任仁愛鄉衛生所醫師，衛生所沒有放射線師，無法檢查在山地鄉猖獗的肺結核。他專程至防癆局受訓，16年來都背著攜帶式X光機，到各山地部落為居民照X光，好及時開始治療。

又因為南投縣立結核病防治所沒有駐診醫師，具備結核病專科醫師資格的賴力行答應在崎嶇山路開車一個多小時去兼任，希望藉此改善山地結核病的問題。結核病防治工作是必須長期投入心血的，賴力行未退縮，也說不定還附上了他的健康。

從父親身上 體悟到醫者仁心

賴力行出生於南投縣仁愛鄉互助村中原部落，是「原漢混血兒」。父親是南投竹山人，為瘧疾防治工作上山，母親是仁愛鄉力行村泰雅族人，育有三男一女。全家生計靠父親在衛生室任保健員微薄的薪水維持，母親飼養家禽、務農貼補家用，養成他知足常樂的個性。

從小在部落長大的賴力行，常跟父親去噴灑DDT防治瘧蚊，看過父親接生嬰兒、替人注射或治傷，幫喝農藥輕生的村民洗胃。父親不僅從不額外索資，還會因患者家貧而無償協助，鄉親喊他「活菩薩」。年幼的賴力行從中體悟到醫者仁心。

當年家境不富裕，妹妹過繼他人，弟弟很小年紀就因為日本腦炎驟逝，家貧買不起棺木，靠埔里基督教醫院捐贈，弟弟才得以從埔基回鄉安葬。埔基的捐棺之情，促使學成後的賴力行願意投效埔基，願意以高齡帶病之身繼續為埔基巡迴山地醫療。

弟因病早夭 成立志習醫動力

弟弟的早夭對賴力行造成不小打擊。他在作文「我的志願」中發下宏願，立志習醫發明治療藥物，讓族人免受疾病之苦。但山地教育資源落後，恰巧有台清交的大學生上山服務，讓他有機會接觸課程，成為那年當地唯一考取高雄醫學院的公費生。經軍醫磨練，退役後返鄉，即進入仁愛鄉衛生所行醫。

1995年10月，賴力行升任信義鄉衛生所主任。由於桿菌性痢疾、阿米巴痢疾及A型肝炎、腸病毒等傳染病流行，他進入衛生署流行病學訓練班2年，運用所學提升全鄉防疫及醫療品質。信義鄉在921地震、桃芝風災中受創嚴重，身為主任的他，整合人力及物力緊急救護，也前瞻性的兼顧部落災民的心理輔導。

2002年他請調至台中榮總埔里分院，以便就近照顧父母和鄉親。同年底全球爆發SARS，他臨危受命擔任南投縣內SARS主治醫師，天天進出隔離病房為疑似病患診治。

守護原鄉 仁愛沒人不認識他

賴力行在公職退休後，2004年加入埔基山地醫療團隊，擔任主任至今21年。他在仁愛鄉建置了24小時的緊急醫療照護，也增加了偏遠地區的巡迴醫療，每村每周至少有二次。

他還發掘山地部落的需求。譬如小學生9成有蛀牙，他便引進全台第一部牙科巡迴車，開進國小校園診治；居民因務農普遍有關節慢性疼痛及病變，他便設置復健科和治療師；許多孩子身心發展遲緩，他找來小兒科、神經科醫師、語言治療師、心理治療師，推動早期療育。

2018年，賴力行獲得台北保安宮第一屆個人醫療奉獻獎肯定，他把100萬元獎金捐給醫院，作為守護鄉民健康與推動長照的基金。同年，他領軍的埔基山地醫療團隊獲第28屆醫療奉獻獎「團體醫療奉獻獎」。

賴力行走遍全南投縣各山地部落，以愛心和恆心，將一生奉獻給原鄉。

他熟悉每一個病人，仁愛鄉也沒有一個人不認識他。他擔任藥劑師的長子賴君君受父親感召，從都市返鄉開設藥局，為行動不便的長者上山送藥。

賴力行憶起2021年肺腺癌動手術的往事。手術前他在病房內看見彩虹，對應部落「彩虹橋」的神話，以為是祖靈召喚。沒想到，彩虹其實是祝福，讓他更堅定意志回到崗位。

賴力行小檔案

年齡：72歲

學歷：

● 高雄醫藥大學醫學系

● 日本大阪府立成人病中心研修成人病檢診預防管理

● 中國醫藥大學環境醫學研究所碩士、公共衛生學院醫務管理學系碩士

現職：

● 埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師

經歷：

● 南投縣仁愛鄉衛生所醫師

● 南投縣立結核病防治所醫療組主任

● 南投縣信義鄉衛生所主任醫師

● 南投縣立慢性病防治所醫務組主任

●台中榮民總醫院埔里分院社區醫療主任

主要事蹟：

● 投入南投縣仁愛鄉山地醫療整合性照護計畫

● 2013年獲SNQ國家品質標章證書

● 台北市保安宮第一屆保生醫療奉獻獎

● 領軍埔里基督教醫院山地醫療團隊獲第28屆醫療奉獻獎「團體醫療奉獻獎」