中風3徵兆別輕忽 把握黃金治療期

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

講話突然含糊，手上杯子掉了下來，家人以為太累，沒想到，竟然是中風。台灣每年近5萬人罹患腦中風，但不到一成能在「黃金4.5小時」內接受有效治療，患者一旦失能，照護費用平均每年逾50萬元，且超過7成無法重返職場，是個人、家庭與社會的損失。

俗稱中風的腦血管疾病位居113年十大死因第四位，死亡人數1萬2463人。

台灣腦中風學會理事長陳龍表示，臨床常見患者突然出現嘴歪眼斜、半邊肢體無力、口齒不清等中風的前兆，以為只是太累而休息，但卻錯失黃金治療時間，易留下不同程度的神經功能障礙。

腦中風有黃金救治時間，陳龍指出，在限定時間內搶救、復健，可減少後遺症。包括盡速接受靜脈血栓溶解劑（rt-PA）注射或經動脈機械取栓術，並在中風後3個月復健，恢復率可達7至9成，最終可以完全自理生活，並非完全回到發病前的樣子。

陳龍強調，腦中風最可怕的不是死亡，失能才是中風最可怕的後果。台灣腦中風學會啟動「中風防治全民行動」，呼籲全民在第一時間辨識中風徵兆、即刻送醫，是避免失能的關鍵。

多數民眾對中風徵兆有所認識，但實際發生時可能無法立即聯想到中風，常採行錯誤的處置，包括「先觀察看看」、「應該只是太累」、「休息一下應該沒事」，陳龍說，延誤就醫成為治療率低落的隱形殺手，「每延誤1分鐘，就有190萬個腦細胞死亡，這些細胞再也無法恢復」。

腦中風三大典型徵兆：臉歪嘴斜、單側無力、口齒不清。這三大中風初期症狀常被誤認為感冒、疲勞或低血糖，陳龍提醒，只要出現任一徵兆，就應高度懷疑，一定要「小題大作」。

