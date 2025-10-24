健康你我他／教孩子吃得環保 優先選在地食材

「民以食為天」、「吃飯皇帝大」這些流傳的諺語，告訴我們「吃」這件事多麼重要！好好「吃」，不僅能獲得健康，也能做環保。

我推行「食農教育」超過10年，每年我都教小朋友吃自己種的蔬菜。學生從採收到專用廚房料理，只走45步的距離。我也拿出超市買的同一種蔬菜，掃描生產履歷，透過Google地圖讓學生知道它的產地，再比較看看哪種蔬菜的「食物里程」較高，再把「地產地消」的概念傳達給學生，教學生留意食物的取得，距離我們愈短愈好，因為在地食材的運輸過程碳排量較少，有助於減緩地球暖化。

我分享自己買菜的例子，同樣是雞蛋，我會看食品標示知道它的來源，選擇購買距離較近的產地。自備購物袋買家裡附近小農種的青菜，減少塑膠袋使用，選擇購買對環境汙染少的農產品，教導學生「綠色消費」。

學生種的高麗菜多到吃不完，我也教他們醃漬台式泡菜，避免食物浪費，減少耗能；每周二則安排「蔬食日」，提醒大家少吃肉，以行動愛地球。

在全球暖化、氣候劇烈變遷的環境下，糧食危機正悄悄來臨。我們不僅要吃得健康、吃得營養，更重要的是還要懂得吃，這樣我們的環境才能永續，生活才有未來。