中國信託扮推手 助企業低碳轉型

聯合報／ 記者沈能元／綜合報導
中信銀行總經理楊銘祥表示，中國信託作為永續金融先行者聯盟成員之一，已從「資金提供者」轉為「轉型推手」，支持企業轉型邁向淨零。圖／中信銀行提供
中信銀行總經理楊銘祥表示，中國信託作為永續金融先行者聯盟成員之一，已從「資金提供者」轉為「轉型推手」，支持企業轉型邁向淨零。圖／中信銀行提供

中國信託商業銀行昨天舉行「二○二五淨零永續關鍵行動論壇」，聚焦討論「金融×科技」驅動企業轉型，中信銀行總經理楊銘祥說明，中國信託已從「資金提供者」轉為「轉型推手」，支持企業轉型邁向淨零，去年協助逾二六○家企業，展現中國信託在永續金融的承諾與行動力。

「二○二五淨零永續關鍵行動論壇」昨天在高雄舉行，以「創新賦能淨未來」為主題，包括高雄市長陳其邁、經濟部中小及新創企業署署長李冠志、金管會主秘林志吉、中華經濟研究院院長連賢明、安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠等產、官、學、研代表出席。

李冠志表示，金融科技可有效協助中小企業淨零轉型，政府以學研引導、創新加速器及市場鏈結，協助企業低碳轉型打入國際。林志吉表示，金管會持續推動「綠色及轉型金融行動方案」，包括綠色投融資及發展永續金融商品、資訊匯集與揭露，及建立「永續金融評鑑制度」等，發揮政策引導，協助企業淨零轉型與永續發展。

陳其邁指出，淨零轉型是高雄施政重點，近年積極推動碳預算、淨零產業鏈、ＡＩ燈塔計畫等多項政策，並成為台灣推動亞洲資產管理中心第一個示範專區，逐步展現高雄的轉型發展路徑，從傳統工業城市邁向高科技與綠色永續並重，為永續發展奠定關鍵動能。

楊銘祥說明，中信銀行自二○二三年啟動「三五五減碳計畫」，協助企業規畫低碳轉型路徑，去年攜手在地企業導入綠色金融科技發展轉型金融的評估指標及貸款框架，今年更進一步擴大減碳路徑規畫應用至中小企業，並公開中信銀行「Net-Zero Go減碳起步走」計畫，提供客製低碳轉型進程，協助企業從理解到落地，強化綠色競爭力。

淨零 永續 低碳 中國信託 金融科技 減碳

