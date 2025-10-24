聽新聞
0:00 / 0:00
放寬加熱菸載具展示 國健署政策轉彎挨批
加熱菸風波不斷，傳出超商違法展示第二款日商加熱菸載具照片。國健署長沈靜芬九月受訪表示，加熱菸載具不得實體或圖文展示，但短短一個月，國健署昨表示，為保障消費者獲知菸品品牌及價格可依法必要展示。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，整件事荒腔走板，國健署遭跨國菸商一再打壓。
日商加熱菸廿二日開賣，但民眾發現，加熱菸載具圖示陳列在超商菸品架上，疑似違反「菸害防制法」。沈靜芬昨上午出席活動，態度低調，拒絕回應。
國健署昨發布新聞稿說明，因現行「菸害防制法」未明定加熱器是否屬於展示範疇，為兼顧消費者獲得正確產品資訊與菸害防制目的，依「消保法」第五條所稱「合法消費資訊提供」，已於十月發布行政函釋，說明展示需遵行「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」，讓消費者獲知菸品品牌及價格為限。
國健署菸害防制組長羅素英說，基於要讓消費者清楚知道消費資訊，已函釋地方政府和業者依相關辦法展示，且只能在販賣菸品場所展示，讓民眾獲知菸品品牌和價格為限，相關規定比照紙菸，如圖案不能放大或特別顯眼引人注意。沈靜芬昨二度與台北市衛生局李碧慧副局長突擊通路現場稽查，並未發現明顯違規事項。
林清麗說，政府應依法嚴懲違法菸商，零售通路商更應自律，勿為利益淪為違法共犯。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言