職災求償 勞動部明年推法律扶助

職災勞工在資訊、權力、經濟資源不對等三重壓力下，時常被迫與雇主妥協，據勞動部統計，過往職災死亡案件和解金偏低，約三成未達三百萬元。為確保職災勞工及家屬獲得應有補償，勞動部明年起將推動「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，兩周內提供職災初步分析表，並由律師全程給予法律支援。

勞動部長洪申翰表示，勞雇雙方資訊與經濟資源不對稱、缺乏律師專案性協助，常迫使職災勞工處於弱勢地位，各縣市現行雖提供簡易法律諮詢，卻無法滿足複雜職災案件需求。

職安署長林毓堂說，現行為地方政府職災專服員負責聯繫家屬，提供必要協助，但過往最快一個月才能給家屬完整職災調查報告書，導致家屬無法即時掌握肇因，又缺乏律師協助，面對雇主須在十五天內給付職災死亡補償，恐在雇主催促或經濟壓力下接受不合理的和解條件。

勞動部明年推出「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，將在職災發生後二周內提供職災檢查初步分析表，縮短資訊取得時程及強化證據可得性，並提供專案律師諮詢、陪同和解及調解服務，另規畫將勞資爭議仲裁程序納入法律扶助範圍，同時放寬職災勞工的訴訟扶助。

勞動關係司長王厚偉說，方案將針對職災致重傷、死亡勞工及其家屬免除資力審查，擴大將刑事訴訟程序必要費用納入扶助範圍、規畫協助職災死亡勞工家屬代墊假扣押程序的提存擔保金。由於營建業職災勞工裡，不少是移工，協助方案也針對職災移工提供全程通譯協助，費用上限將提高至十萬元。此外，洪申翰預告，年底也將提出減災計畫，就過去職災問題進行通盤檢討。

工傷協會專員賀光卍說，提供職災初檢表、法律協助，對營造業、製造業弱勢職災勞工確實有幫忙，但這些都是後端的職災補償，最重要的是職災預防。他認為，勞動部只挑簡單的做，對於職業病黑數、職業病猝死仍使不上力。中華民國勞務士協會理事長張凱翔則憂心，職災檢查初步分析表未必等於最後勞檢調查報告，就如同車禍初判表只提供參考，不具鑑定效力。