5大醫院工會 控請假影響考績

長榮空服員抱病上班，最終不幸過世，引發醫院工會關注請假權益，台大醫院、台大癌醫、台北榮總、新光醫院、成大醫院五大醫院工會昨在立法院前控訴，院方把請假員工當成找麻煩者。台大醫院工會更拿出院內規章指出，台大醫院要求一年事、病假超過十四天者「不得考甲」。台大醫院表示，若員工請假時間長，工作負擔須由同事承擔，考績「甲等」、獎勵金額度等留給承擔工作負荷同仁作為補償機制。

台大醫院工會理事鄭婷文說，社會應看見基層醫療工作者「一直在照顧別人，卻不敢照顧自己」的真實處境。如依台大醫院內規，一年中勞工申請事病假合計超過十四天，該年度就不得考列甲等，且院內部分單位發放獎勵金時，訂有以出勤天數作為數額計算規定，即便勞工請特休、病假或婚喪假而非事假，也會被視作缺勤，遭減發績效獎金甚至全月歸零。

台大醫院醫務秘書陳彥元說，事病假合計十四日不得考甲是銓敘部規定，且各單位依照年度績效，有不同甲、乙等考績配比，並非「請多少假、就打什麼等第」，若單位員工請假時間長，工作負擔須由同事承擔，考績「甲等」、獎勵金額度等留給承擔工作負荷同仁，是作為補償機制。

台北榮總工會理事長黃甘迪說，以北榮「工作獎金核發作業規定」為例，無論何種假別，勞工在扣除當月請假天數後，若到院工作天數未達一半者，即會按比率扣減工作獎金，等同所有假別在現行制度裡，一律被視作缺勤，對勞工施予不利待遇。

台北榮總表示，院內病假薪資依「勞基法」計算，獎勵金依院內獎勵金發放規定執行，並以工作投入時數及績效評分作為計算依據，並無任意扣減請假及獎金發放計算標準，年終考核則以平時考核為基準，包含工作表現、勤惰及服務態度等項目，未因請假產生差別待遇。

除請假規定不合理，各醫院主管也對請假員工百般刁難。台大癌醫工會理事長許銘修表示，一位護理師在照顧病人過程中，得知祖父過世，申請五日喪假，只被准假二日，治喪期間她白天跑殯儀館，晚上要逐一打電話找同事換班，還被主管揶揄「請這麼多假，有沒有好好折蓮花？」

五大醫院工會昨提出四大訴求，包括雇主應不得列為勤惰考核項目、不得有不利待遇；勞動部及衛福部應盤點各醫療院所差勤制度，強化勞工請假權益保障；立法院修正勞工請假規則、公務人員請假規則、考績法及其施行細則，總統賴清德應將勞工請假健康權納入健康台灣願景指標。