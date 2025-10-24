聽新聞
0:00 / 0:00

台北藝博會 首設客家、兒童專區

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
台北國際藝術博覽會今天登場，今年共有六國、一二○間畫廊參展，其中五十二間為海外畫廊。記者曾吉松／攝影
台北國際藝術博覽會今天登場，今年共有六國、一二○間畫廊參展，其中五十二間為海外畫廊。記者曾吉松／攝影

受到數位藝術崛起、經濟蕭條的影響，藝博會面臨買氣不再的危機，台北當代藝博會甚至宣布下屆暫停舉辦，不過今天登場的台北國際藝術博覽會（台北藝博會）則是選擇與台北藝術周連動，規畫「藝術巴士」、策畫公共藝術線上走讀活動、開放藝術家工作室開放等，鼓勵一般民眾參與藝博會，以更多元的方式參與藝術。

主辦單位中華民國畫廊協會理事長陳菁螢表示，希望藉由藝博會和台北藝術周的串聯，讓藝術走進生活，期許觀眾逛完藝博會後，持續走訪全城畫廊與美術館。

為期四天的台北藝博會，今天在台北世貿一館登場，本屆年度主題為「Intersect:Diversity Equals Togetherness（交會：多元等於團結）」，共有六國、一二○間畫廊參展，其中五十二間為海外畫廊，並與台北藝術周連動，串聯超過一百間的畫廊、美術館、藝術機構與藝術家工作室。

本屆藝博會規畫六大特展，其中「話客．畫客──客家文學美術的當代湊陣」，是首次以客家文化為主軸，女性藝術特展「世紀小甜心」則由台灣女性藝術協會策畫，由藝術家吳瑪悧展現從生態、歷史到公共參與的女性觀點。本屆藝博會還首度打造 「Pixsee 兒童藝術專區」，以藝術結合教育，開展沉浸式親子互動體驗。

公共藝術 中華台北

延伸閱讀

2025台北藝博會開幕 藝術教育日10周年專區「回顧推動歷程」

高雄兒美館「生活藏寶圖」 邀孩子探索日常藝術

頂過移除壓力！苗栗市公所尊重歷史 蔣公銅像安置貓裏客家學苑

「2025 摩瑟水晶 大師之藝—雕刻古典，琢磨現代」特展新竹大遠百開展

相關新聞

醫奉獎個人獎之6／賴力行背著X光機翻山越嶺 行醫44年走遍原鄉

南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行，人如其名，凡有助於山地醫療的事，他都身體力行。他長達44年的行醫歷程，服務過...

台北藝博會 首設客家、兒童專區

受到數位藝術崛起、經濟蕭條的影響，藝博會面臨買氣不再的危機，台北當代藝博會甚至宣布下屆暫停舉辦，不過今天登場的台北國際藝...

健康你我他／教孩子吃得環保 優先選在地食材

「民以食為天」、「吃飯皇帝大」這些流傳的諺語，告訴我們「吃」這件事多麼重要！好好「吃」，不僅能獲得健康，也能做環保。

中風3徵兆別輕忽 把握黃金治療期

講話突然含糊，手上杯子掉了下來，家人以為太累，沒想到，竟然是中風。台灣每年近5萬人罹患腦中風，但不到一成能在「黃金4.5...

職災求償 勞動部明年推法律扶助

職災勞工在資訊、權力、經濟資源不對等三重壓力下，時常被迫與雇主妥協，據勞動部統計，過往職災死亡案件和解金偏低，約三成未達...

5大醫院工會 控請假影響考績

長榮空服員抱病上班，最終不幸過世，引發醫院工會關注請假權益，台大醫院、台大癌醫、台北榮總、新光醫院、成大醫院五大醫院工會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。