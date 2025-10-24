高雄鳳山水庫光電板 民憂毀損汙染水

水庫設光電板引發汙染質疑，高雄鳳山、阿公店水庫也設水面型光電板，立委許智傑昨邀相關單位會勘，居民質疑光電板若遭強風毀損破碎，恐汙染水源，許智傑要求能源署設立單一窗口回應地方疑慮，中央、地方不要互推責任。台水、水利署南水分署說明，兩水庫水質定期檢測，數值均正常。

鳳山水庫水源引自東港溪，每日供應大高雄工業用水35萬公噸，未供應民生用水。阿公店蓄水量1644萬公噸，每年提供1050萬公噸農業用水，每日供應民生用水2萬至3萬公噸。

兩水庫管理單位說明，水庫浮體光電板禁用任何含化學成分清潔劑清洗，鳳山水庫使用清水、阿公店水庫則抽取水庫原水洗刷。

台水七區管理處長林家煌說，鳳山水庫每季檢驗一次水質，以大腸桿菌、化學需氧量及鉻等金屬檢驗為主，最近縮短至每周檢驗一次，數據合格。水利署南區水資源分署副分署長林玉祥說，光電板裝設前後，阿公店水庫水質一般、重金屬檢測數據並無差異。

鳳山水庫位處大寮、小港及林園交會處，前副議長蔡昌達代表周邊居民質疑，他表示，光電板難免因颱風、強風等因素損壞，破損後是否汙染水源，很多民眾都有疑慮。

環境部水質保護司表示，上次丹娜絲颱風導致嘉南地區很多光電板破碎，環境部檢測滯洪池水質，皆符合標準。另做過光電板破碎實驗，TCLP（毒性溶出檢測）符合標準，非屬有害事業廢棄物。許智傑說，希望水利署定期說明水質檢測結果，避免造成國人用水恐慌。