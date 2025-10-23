2025台北藝博會開幕 藝術教育日10周年專區「回顧推動歷程」
集結120家畫廊，第32屆ART TAIPEI台北國際藝術博覽會今天開幕，其中設有藝術教育日10週年專區，回顧2016年至2025年的推動歷程，讓民眾能更認識台灣藝術家。
社團法人中華民國畫廊協會今天舉辦ART TAIPEI開幕式，今年活動集結來自6個國家或地區的畫廊，台灣共68家、海外共52家，呈現多元、自由且高度連結的藝術生態。
畫廊協會理事長陳菁螢致詞表示，藉由ART TAIPEI與台北藝術週Taipei Art Week的串聯，期望以創新精神打造面向國際的開放平台，台北藝博每年平均逾7萬人次進場，也期待以友善文化與多元議題，讓藝術真正走進生活。
展區亮點包含藝術教育日專區，共累計7877名師生參與，將以認識台灣藝術家為主軸，設計導覽路徑，串聯文化部推出的MIT新人推薦特區，還有台灣原住民族藝術特區。
文化部常務次長徐宜君致詞指出，自2005年文建會時期起，文化部與畫廊協會緊密合作，ART TAIPEI已是台灣對外文化交流的重要平台。文化部自2018年推動「MIT新人推薦特區」至今已支持136名新銳藝術家。「感謝畫廊在交易與經紀上的專業投入，文化部將持續作為年輕藝術家走向國際的堅實後盾。」
與展會同期舉行的第2屆台北藝術週則以「8區×8主題」串聯全台北市百餘家畫廊、美術館與藝術空間；首度推出的「藝術巴士」3條主題路線一經曝光即刻額滿，開幕首週可見許多觀眾手持地圖穿梭各畫廊。
台北市政府文化局副局長陳譽馨表示，台北藝術週第2屆串聯8大區、逾百家藝術單位，顯著豐富台北市民文化視野，未來文化局將持續以政策支持，讓城市藝術能量延展更深更廣。
「ART TAIPEI 2025 台北國際藝術博覽會」即將在24日至27日於台北世貿一館展出。
