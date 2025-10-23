多人吃完上吐下瀉！牛喜壽喜燒南西館暫停營業 新光三越也發聲說話了

有民眾日前到豊漁餐飲集團旗下的連鎖壽喜燒品牌「牛喜壽喜燒水炊鍋南西館」用餐，結果出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，北市衛生局指出，就醫通報人數已達6人，已令餐廳停業。牛喜表示，牛喜壽喜燒南西館即起暫停營業，進行全店環境清潔與消毒。新光三越也針對牛喜事件發表聲明，已主動要求該品牌配合，下架停止販售具風險疑慮的餐食。

牛喜晚間發出公告，「牛喜壽喜燒水炊鍋南西館即日起暫停營業，進行全店環境清潔與消毒，並積極配合主管單位調查與檢驗。針對近日有顧客反映用餐後出現身體不適的情形，我們深感關切，並已主動聯繫顧客了解身體狀況與後續需求。本公司亦已自行將店內樣品送交 SGS檢驗，以確保檢驗程序更加全面，我們也已依主管機關要求提供所有相關資料，並持續配合調查釐清事實。同時，也已要求全體門市加強衛生管理與日常稽核，並再次確認食材與原料供應端的安全流程，確保整體營運體系符合食品安全規範。待主管單位調查結果完成並確認安全無虞後，我們將再行公告復業時間」。

新光三越聲明指出，「始終以最高標準看待消費者權益並如實執行有關食安檢驗等作業。針對所有受影響的顧客致上最深的歉意，我們已主動要求該品牌配合，下架停止販售具風險疑慮之餐食，除持續加強內部稽核工作外，同步協請外部專業機構協助再做所需的檢驗稽核。如消費者有疑慮，亦請與新光三越客服聯繫反映，新光三越將秉持嚴謹與負責的態度處理本事件，以保障消費者權益為第一優先」。

北市衛生局表示，疑似食品中毒就醫通報人數目前已累計6位，已令該餐廳暫停作業，業者後續應提出本次事件可能發生原因及改善措施，並確保所有食品從業人員完成4小時相關衛生課程，檢具佐證文件，經本局複查合格、審查通過後，方得復業