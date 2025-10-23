一天3震！南投中寮地震規模4.8 民眾驚呼聽到地鳴：晚上還能睡嗎？

南投中寮今下午2時35分地牛翻身，芮氏規模達4.3，嚇壞南投人，不料晚上8時28分、41分又先後2震，震央相距不遠，規模達4.8、3.7，一天連3震且感受明顯，民眾嚇壞，不少人直呼「聽到地鳴」、「晚上還睡嗎」等透露恐慌。中央氣象署指出，接連地震震央都位於南投中寮一帶，屬中部地區地殼能量釋放的正常地震活動。

中央氣象局地震報告指出，今天下午2時35分在南投縣政府東南東方8.9公里，位於南投縣中寮鄉，發生芮氏規模4.3地震，地震深度25公里，最大震度彰化及雲林都是3級。

不料，今天晚上8時28分，又發生規模4.8地震，在南投縣政府東南東方9.2公里，同樣在中寮，地震深度26.4公里，震央似乎相距不遠。彰化地區最大震度達4級，員林、彰化市震感強烈，鹿港、二林也有明顯晃動。南投多地傳出「好大一晃，幾秒就停」的回報，彰化民眾則形容「像砰砰砰連續撞擊」。

緊接著在13分鐘，在晚上8時41分又發生第3次地震，芮氏規模3.7，在南投縣政府東南東方 8.7 公里，一樣在中寮鄉，地震深度24.8公里。

由於，一天連三震，尤其晚上4.8地震，晃動感受更加明顯，嚇壞不少南投人，引發地方熱議，不少人直呼「有聽到地鳴聲」、「聲音震動一起到」、「超大力」、「嚇一跳」，也有人說「不尋常」、「這樣晚上還要睡嗎」、「怕怕的」等透露恐慌。