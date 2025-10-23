快訊

NBA／震撼彈！拓荒者教頭畢拉普斯與熱火球員 傳因涉非法賭遭逮捕

桃園倉庫大火動員百餘消防救援 晚間尋獲失聯網拍夫妻均罹難

普發現金怎登記入帳？官網上線了「11月5日預登記」 眉角看過來

聽新聞
0:00 / 0:00

知名壽喜燒疑食物中毒就醫通報達6人 北市衛生局勒令停業

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示，就醫通報人數已達6人，已令餐廳停業。圖／衛生局提供
有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示，就醫通報人數已達6人，已令餐廳停業。圖／衛生局提供

有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示就醫通報人數已達6人，已令餐廳停業，後續需提出食物中毒原因及改善狀況，經衛生局審查通過，才得復業。

衛生局說，截至稍早疑似食品中毒就醫通報人數累計6位，已令該餐廳暫停作業，業者後續應提出本次事件可能發生原因及改善措施，並確保所有食品從業人員完成4小時相關衛生課程，檢具佐證文件，經本局複查合格、審查通過後，方得復業。

衛生局表示，抽驗食材及環境檢體結果，預計於1至2周出爐後，將綜合研判是否為確定食品中毒事件，呼籲民眾食用後如有身體不適請儘速就醫，並保留就醫診斷證明書及消費單據，經醫師判定疑與食物有關將通報，或民眾可向衛生局申訴均會啟動調查作業。

有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示，就醫通報人數已達6人，已令餐廳停業。圖／衛生局提供
有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示，就醫通報人數已達6人，已令餐廳停業。圖／衛生局提供

衛生局 食物中毒 餐廳

延伸閱讀

北市毒蟲飛車搶奪婦人金項鍊 找回時已被熔成小塊金餅

議員曝秘密基地是「它」 已經帶輝達看過？北市引李四川這4字回應

知名壽喜燒店疑傳食物中毒5人上吐下瀉 業者：食材初步查驗符合規範

人氣壽喜燒「牛喜」多人吃完上吐下瀉送急診！業者回應了

相關新聞

一天3震！南投中寮地震規模4.8 民眾驚呼聽到地鳴：晚上還能睡嗎？

南投中寮今下午2時35分地牛翻身，芮氏規模達4.3，嚇壞南投人，不料晚上8時28分、41分又先後2震，震央相距不遠，規模...

南投中寮鄉地震規模4.8 最大震度彰化縣4級

根據中央氣象署最新資訊，今天晚間8時28分發生芮氏規模4.8地震，地震深度26.4公里，震央位於南投縣政府東南東方9.2...

知名壽喜燒疑食物中毒就醫通報達6人 北市衛生局勒令停業

有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示就醫通報人數已達6人，已...

立院審外送專法！外送員曝辛酸 網酸：政客搏版面、漲價全民買單

立法院將審議攸關全台14.5萬名外送員權益的「外送專法」，藍綠白三黨為爭搶支持外送員納入勞健保，在網路引發熱議。網友憂，...

多人吃完上吐下瀉！牛喜壽喜燒南西館暫停營業 新光三越也發聲說話了

有民眾日前到豊漁餐飲集團旗下的連鎖壽喜燒品牌「牛喜壽喜燒水炊鍋南西館」用餐，結果出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，北市衛生局指...

失聯移工「自行到案罰鍰減半」 雇主協會：恐助長亂象

內政部移民署公告「逾期外籍人士自行到案罰鍰減半」新措施，但台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會批評，此措施雖以「人權保障」為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。