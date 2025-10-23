知名壽喜燒疑食物中毒就醫通報達6人 北市衛生局勒令停業

有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示就醫通報人數已達6人，已令餐廳停業，後續需提出食物中毒原因及改善狀況，經衛生局審查通過，才得復業。

衛生局說，截至稍早疑似食品中毒就醫通報人數累計6位，已令該餐廳暫停作業，業者後續應提出本次事件可能發生原因及改善措施，並確保所有食品從業人員完成4小時相關衛生課程，檢具佐證文件，經本局複查合格、審查通過後，方得復業。