失聯移工「自行到案罰鍰減半」 雇主協會：恐助長亂象

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

內政部移民署公告「逾期外籍人士自行到案罰鍰減半」新措施，但台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會批評，此措施雖以「人權保障」為名，實則對合法聘僱外籍看護、誠實納稅的家庭極為不公，不僅無法有效嚇阻違法行為，更縱容非法仲介與雇主，進一步傷害守法家庭，政府不應以減免罰鍰獎勵違法行為。

雇主協會指出，失聯移工人數逐年攀升，近年增幅尤為顯著，已逼近10萬人，這些人分散各地從事非法工作，其所得更透過非法地下匯兌渠道匯出台灣，嚴重損害國家經濟與社會穩定，凸顯當前移工管理政策的失控。

雇主協會表示，移工逾期滯留已構成行政違法，移民署卻以「罰鍰減半」作為誘因，等同鼓勵逃逸外勞以低成本脫身。相較之下，長期依法聘僱、遵守規範的家庭雇主，須承擔高額仲介費與繁瑣行政成本，結果卻形成「違法者得優惠、守法者受懲罰」的荒謬現象，嚴重侵害法治公平性，令人無法接受。

其次，雇主協會認為此政策無法有效嚇阻非法行為，反而助長亂象。「減半罰鍰」降低違法成本，讓失聯移工更無所顧忌，間接縱容非法仲介與雇主繼續牟利，協會任主張唯有嚴懲非法仲介、非法雇主及失聯移工，才能斷絕違法利益鏈，恢復市場秩序與公平。

協會強調，若政府真重視人權，應正視制度不公的根源，例如弱勢家庭的高聘僱成本、仲介亂象及轉換制度。僱主協會呼籲政府立即撤回「自行到案罰鍰減半」措施，並嚴懲非法仲介、非法雇主及失聯移工，同時重新評估移工管理制度，建立兼顧人權、責任與公平的機制，保障守法雇主權益。

失聯移工 雇主 移民署

