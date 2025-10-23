快訊

全民領錢啦！普發現金1萬元來了 分流登記、ATM領現時間流程曝光

全面燃燒4小時！桃園倉庫大火終於撲滅 網拍夫妻仍失聯

消滅愛滋病毒露曙光？何大一：這2年有激勵人心結果

中央社／ 台中23日電

旅美台裔科學家何大一以研究愛滋病「雞尾酒療法」聞名，何大一今天表示，想徹底消滅愛滋病毒，但科學研究快要30年沒有好成果，不過這1、2年有些較具希望、激勵人心結果。

美國非營利組織Prisca拍攝故事，選擇發明愛滋病「雞尾酒療法」的何大一為亞洲裔代表，何大一今天搭機回台灣，短暫休息即到母校台中市中區光復國小偕同劇組拍攝，他說，1965年時，他六年級、還沒畢業就出國，距上次回校約16年、17年，學校改變不少。

何大一接受中央社記者訪問表示，被選為亞洲裔代表拍攝專業生涯故事很感動，他在美國常接受電視紀錄片拍攝，但內容著重愛滋病等疾病議題，這次不一樣，是聚焦他個人，所以覺得很特別；今天來台灣，過幾天還要再去澳洲，拍攝製作人員也會跟他一起去。

有關工作或研究領域，何大一分享說，近40年投入愛滋病治療相關研究，出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，有一段時間、約2020年到2024年，他好像「轉科」，開始研究SARS-CoV-2病毒，變化很大，跟以往研究不一樣，但現在已繼續投入愛滋病治療研究。

對於愛滋病研究目標，何大一說，「雞尾酒療法」可將病毒控制得很好，病人死亡率低，但藥物治療不能停止，「一停，病毒又回來」；他們想辦法要將「最後的病毒」殺掉，可是很困難，這方面研究近30年沒有好結果，但這1、2年有一些較具希望、激勵人心的結果。

光復國小校長張毅宏表示，有何大一博士校友是學校光榮，雞尾酒療法更是劃時代研發；光復國小著重音樂、藝術、閱讀等教育，盼在基礎教育階段讓學童養成好習慣與態度，若孩子發現某領域很有興趣，再慢慢提供加深、加廣機會，但仍是得靠孩子自己願意努力，何大一博士也是自己非常努力，再加上家長支持。

何大一1952年生於台中，12歲時舉家移民美國，受父親何步基鑽研學術、發揮所長薰陶，何大一1974年起陸續取得理工學士、哈佛醫學院博士學位，踏進醫界後，投入內科及傳染病學臨床實踐，是1995年雞尾酒療法問世最大功臣，大幅降低愛滋病死亡率。

愛滋病 病毒 死亡率

延伸閱讀

屏基深耕馬拉威23年 數位健康系統推動愛滋醫療品質新革命

中裕愛滋病新藥 跨大步

《迷宮裡的魔術師》推理之外 是一場看透人心的魔術

楊丞琳突拋喜訊！術後露面宣布「重大事項」重啟新人生

相關新聞

板南線塞到爆有解？北捷將在7時30分至8時增一班車

捷運板南線近期因運能不足，導致新埔、板橋等站民眾上班上午尖峰時段擠不上車，急如熱鍋上螞蟻。新北市議員石一佑透露，經過她爭...

讓95歲阿公少跑醫院又減藥！北醫附醫「這團隊」整合用藥 改善生活品質

95歲王阿公長期與多重慢性病為伍，乾癬、心臟病、胃潰瘍、攝護腺肥大樣樣都有，得在不同醫院、不同科別奔波，一天要吞下十幾顆...

東北季風連2波影響 未來一週迎風面濕涼、北台灣低溫探20度

氣象署今天表示，東北季風持續影響，未來一週迎風面雨勢不斷，氣溫轉涼，明天北部及東北部低溫落在攝氏22度左右，高溫也只有2...

北榮工會抗議「請病假被扣獎金」惹議 院方4點回應重申無差別待遇

照顧民眾健康的醫療產業，醫護吊點滴上班，請病假、喪假被拒，或被扣獎金、降考績等，是公開的秘密。台北榮總工會理事長黃甘迪今...

朴子醫院新任院長曹承榮布達 臨床及行政經驗兼具

衛福部朴子醫院新任院長曹承榮今天布達，他原任豐原醫院副院長，為心臟內科醫師，專長涵蓋高血壓、高血脂、心律不整、冠心病與心...

癌友憂家人擔心不敢說病情 病友團體辦親子營盼化癌症威脅為守護力量

衛福部最新民國111年癌症登記報告顯示，國人癌症新增人數持續上升，平均約每4分2秒就有1人確診，與前一年4分19秒相比，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。