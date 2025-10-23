消滅愛滋病毒露曙光？何大一：這2年有激勵人心結果

旅美台裔科學家何大一以研究愛滋病「雞尾酒療法」聞名，何大一今天表示，想徹底消滅愛滋病毒，但科學研究快要30年沒有好成果，不過這1、2年有些較具希望、激勵人心結果。

美國非營利組織Prisca拍攝故事，選擇發明愛滋病「雞尾酒療法」的何大一為亞洲裔代表，何大一今天搭機回台灣，短暫休息即到母校台中市中區光復國小偕同劇組拍攝，他說，1965年時，他六年級、還沒畢業就出國，距上次回校約16年、17年，學校改變不少。

何大一接受中央社記者訪問表示，被選為亞洲裔代表拍攝專業生涯故事很感動，他在美國常接受電視紀錄片拍攝，但內容著重愛滋病等疾病議題，這次不一樣，是聚焦他個人，所以覺得很特別；今天來台灣，過幾天還要再去澳洲，拍攝製作人員也會跟他一起去。

有關工作或研究領域，何大一分享說，近40年投入愛滋病治療相關研究，出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，有一段時間、約2020年到2024年，他好像「轉科」，開始研究SARS-CoV-2病毒，變化很大，跟以往研究不一樣，但現在已繼續投入愛滋病治療研究。

對於愛滋病研究目標，何大一說，「雞尾酒療法」可將病毒控制得很好，病人死亡率低，但藥物治療不能停止，「一停，病毒又回來」；他們想辦法要將「最後的病毒」殺掉，可是很困難，這方面研究近30年沒有好結果，但這1、2年有一些較具希望、激勵人心的結果。

光復國小校長張毅宏表示，有何大一博士校友是學校光榮，雞尾酒療法更是劃時代研發；光復國小著重音樂、藝術、閱讀等教育，盼在基礎教育階段讓學童養成好習慣與態度，若孩子發現某領域很有興趣，再慢慢提供加深、加廣機會，但仍是得靠孩子自己願意努力，何大一博士也是自己非常努力，再加上家長支持。

何大一1952年生於台中，12歲時舉家移民美國，受父親何步基鑽研學術、發揮所長薰陶，何大一1974年起陸續取得理工學士、哈佛醫學院博士學位，踏進醫界後，投入內科及傳染病學臨床實踐，是1995年雞尾酒療法問世最大功臣，大幅降低愛滋病死亡率。