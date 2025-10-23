光復節連假 國道11路段24日恐壅塞

光復節3天連假明天起展開，交通部高速公路局今天表示，明天國道包含國1南向高架機場系統-楊梅端等11路段可能車多壅塞。

今天是光復節連假前夕，高公局發布新聞稿表示，西部國道路網於下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向東湖至圓山、桃園至中壢轉接道、路竹至岡山、高架堤頂至環北、北向桃園至泰山轉接道、國3北向高原至大溪、西向國10仁武至左營端，其餘國道路段大致正常。

高公局指出，今天截至下午5時，國道交通量為67.5百萬車公里，預估今天交通量為104百萬車公里。

明天是光復節連續假期首日，高公局表示，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.2倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局指出，預判明天重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議清晨5時前或下午5時後出發。

明天國道相關疏導措施，包括凌晨0時到中午12時國5石碇、坪林及清晨5時到中午12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。