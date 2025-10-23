讓95歲阿公少跑醫院又減藥！北醫附醫「這團隊」整合用藥 改善生活品質

95歲王阿公長期與多重慢性病為伍，乾癬、心臟病、胃潰瘍、攝護腺肥大樣樣都有，得在不同醫院、不同科別奔波，一天要吞下十幾顆藥。長期奔波讓他身心俱疲，生活品質愈來愈差。北醫附醫「整合醫學照護門診」透過團隊的評估，幫助阿公減藥，從十種減到五種，並量身打造復健與營養建議，幫助他生活回到正軌。

北醫附醫整合照護主任高治圻說，「整合醫學照護」是一種以病人為中心的醫療模式。過去病人常得掛多個科別、看不同醫師，資訊難以整合，容易出現藥物重複或交互作用的風險，整合醫學照護強調跨專科團隊合作，醫師、護理師、營養師與復健師共同討論，讓評估與治療能在一次門診完成。

這種方式不僅能減少藥物副作用，也能減輕長者的就醫壓力與往返奔波。最重要的是，醫療不再只是針對單一疾病，而是從整體健康出發，幫助患者建立全面的照護計畫。

高治圻說，整合照護醫學科由一群醫師與護理師組成，除了門診，也提供住院與出院後的持續追蹤服務，確保照護不中斷。對於行動不便的長者，團隊還會前往居家訪視，將醫療服務延伸到家中，讓長者在熟悉的環境中接受治療。這樣的模式能讓醫療更貼近病人日常，希望讓長者回到生活的中心，而不只是醫療體系的一個數據。

根據國內外研究，跨專科整合照護能有效降低長者再入院率，提升生活品質，減輕家屬的照顧負擔，也能改善病人的服藥依從性。高治圻指出，未來，整合醫學照護將結合人工智慧與遠距醫療技術，讓醫療不再受限於地點與時間，如，病人的用藥紀錄可透過系統即時整合，醫師能遠端監測病情變化，及早發現異常。