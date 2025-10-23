板南線塞到爆有解？北捷將在7時30分至8時增一班車

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板南線研擬在7時30分至8時加一班車。本報資料照片
捷運板南線近期因運能不足，導致新埔、板橋等站民眾上班上午尖峰時段擠不上車，急如熱鍋上螞蟻。新北市議員石一佑透露，經過她爭取，北捷公司已同意在7時30分至8時間縮減班距，增加一車次舒緩人潮，據悉將在11月上路。北捷董事長趙紹廉證實，會在7時30分至8時之間多拉一輛車加入，該時段班次落在每2分15秒至20秒左右。

石一佑指出，平日上班期間許多通勤族反映在新埔站需要等待多班車才能順利搭乘，造成嚴重人潮聚集，她在9月1日邀請雙北捷運相關單位至新埔及江仔翠站進行實地會勘，檢視現場狀況並提出縮短班距及加開列車等具體建議給北捷公司來研擬可行性；另10月1日再次會同立委張宏陸召開板南線協調會。

石一佑指出，北捷公司已同意在早上7時半至8時間，縮減班距時間，提升運能，大約等同多提供一車次出來載運，希望能舒緩上班人潮壓力，調整後時刻表北捷公司將另行公告。

石一佑說，每一位通勤族的需求都值得被重視和落實，我將持續監督捷運運能，確保市民能夠有更舒適安全的通勤環境。」

趙紹廉說，目前尖峰時間是落在8時至8時30分，大概是每2分15秒一班車，目前做法就是在7時30分至8時間，將更早的車輛往後拉至這個時段，等同增加一班車，班距也會縮短至2分15秒到25秒之間，趙強調，7時至7時30分不會因此少一班，他們會再從前面時段往後拉一班次，確保民眾搭乘權益。

