快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風連2波影響 未來一週迎風面濕涼、北台灣低溫探20度

中央社／ 台北23日電
氣象署今天表示，東北季風持續影響，未來一週迎風面雨勢不斷，氣溫轉涼。中央社
氣象署今天表示，東北季風持續影響，未來一週迎風面雨勢不斷，氣溫轉涼。中央社

氣象署今天表示，東北季風持續影響，未來一週迎風面雨勢不斷，氣溫轉涼，明天北部及東北部低溫落在攝氏22度左右，高溫也只有26度，其他地區低溫22到24度，高溫29到32度。

交通部中央氣象署預報員林定宜向媒體表示，接下來有2波東北季風持續影響，且一波比一波強，今天起的東北季風持續到25日，26日東北季風再度增強，屆時27日到28日北部及東北部低溫只有20、21度左右。

林定宜說，明天天氣和今天類似，都受到東北季風影響，但明天水氣較多，因為南邊低壓移到巴士海峽後，外圍水氣仍影響台灣，加上東北季風作用下，迎風面水氣偏多，宜蘭、大台北有局部大雨或豪雨的機率，桃園、花蓮也有大雨發生的機率。

溫度方面，林定宜指出，明天北部及東北部較濕涼，低溫約22度，高溫也只有26度，其他地區早晚偏涼，低溫約22到24度，高溫則是29到32度。

另外，林定宜指出，由於沿海風力大，因此氣象署持續發布陸上強風特報，恆春半島、澎湖、綠島有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，台南以北、宜蘭等地則有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

林定宜表示，25日起東北季風減弱，但迎風面仍要留意降雨，基隆北海岸、東北部有局部大雨發生，北部、東南部有短暫陣雨，26日東北季風再度增強，溫度轉涼，迎風面的基隆北海岸、東北部有短暫雨，北部、東部有局部短暫雨，其他地區多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

林定宜說，27日到29日持續受到東北季風影響，要到30日才會減弱，屆時溫度回升，雨也會減少一點。

東北季風 低溫 高溫

延伸閱讀

這波東北季風特別深厚！鄭明典曝原因：還會持續好幾天

光復節連假天氣曝 賈新興：下周五另1波東北季風到

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

低氣壓因它受限發展漸轉強勢東北季風地形降雨 專家示警北北宜

相關新聞

周杰倫等多位藝人因僵直性脊椎炎免役 醫曝發作疼痛劇烈、遺傳難造假

藝人坤達、修杰楷、陳柏霖等人造假病歷閃兵案持續延燒，天王周杰倫當年因僵直性脊椎炎獲免役資格。台北醫學大學附設醫院風濕免疫...

讓95歲阿公少跑醫院又減藥！北醫附醫「這團隊」整合用藥 改善生活品質

95歲王阿公長期與多重慢性病為伍，乾癬、心臟病、胃潰瘍、攝護腺肥大樣樣都有，得在不同醫院、不同科別奔波，一天要吞下十幾顆...

東北季風連2波影響 未來一週迎風面濕涼、北台灣低溫探20度

氣象署今天表示，東北季風持續影響，未來一週迎風面雨勢不斷，氣溫轉涼，明天北部及東北部低溫落在攝氏22度左右，高溫也只有2...

板南線塞到爆有解？北捷將在7時30分至8時增一班車

捷運板南線近期因運能不足，導致新埔、板橋等站民眾上班上午尖峰時段擠不上車，急如熱鍋上螞蟻。新北市議員石一佑透露，經過她爭...

北榮工會抗議「請病假被扣獎金」惹議 院方4點回應重申無差別待遇

照顧民眾健康的醫療產業，醫護吊點滴上班，請病假、喪假被拒，或被扣獎金、降考績等，是公開的秘密。台北榮總工會理事長黃甘迪今...

朴子醫院新任院長曹承榮布達 臨床及行政經驗兼具

衛福部朴子醫院新任院長曹承榮今天布達，他原任豐原醫院副院長，為心臟內科醫師，專長涵蓋高血壓、高血脂、心律不整、冠心病與心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。