東北季風連2波影響 未來一週迎風面濕涼、北台灣低溫探20度

氣象署今天表示，東北季風持續影響，未來一週迎風面雨勢不斷，氣溫轉涼，明天北部及東北部低溫落在攝氏22度左右，高溫也只有26度，其他地區低溫22到24度，高溫29到32度。

交通部中央氣象署預報員林定宜向媒體表示，接下來有2波東北季風持續影響，且一波比一波強，今天起的東北季風持續到25日，26日東北季風再度增強，屆時27日到28日北部及東北部低溫只有20、21度左右。

林定宜說，明天天氣和今天類似，都受到東北季風影響，但明天水氣較多，因為南邊低壓移到巴士海峽後，外圍水氣仍影響台灣，加上東北季風作用下，迎風面水氣偏多，宜蘭、大台北有局部大雨或豪雨的機率，桃園、花蓮也有大雨發生的機率。

溫度方面，林定宜指出，明天北部及東北部較濕涼，低溫約22度，高溫也只有26度，其他地區早晚偏涼，低溫約22到24度，高溫則是29到32度。

另外，林定宜指出，由於沿海風力大，因此氣象署持續發布陸上強風特報，恆春半島、澎湖、綠島有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，台南以北、宜蘭等地則有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

林定宜表示，25日起東北季風減弱，但迎風面仍要留意降雨，基隆北海岸、東北部有局部大雨發生，北部、東南部有短暫陣雨，26日東北季風再度增強，溫度轉涼，迎風面的基隆北海岸、東北部有短暫雨，北部、東部有局部短暫雨，其他地區多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

林定宜說，27日到29日持續受到東北季風影響，要到30日才會減弱，屆時溫度回升，雨也會減少一點。