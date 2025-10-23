北榮工會抗議「請病假被扣獎金」惹議 院方4點回應重申無差別待遇
照顧民眾健康的醫療產業，醫護吊點滴上班，請病假、喪假被拒，或被扣獎金、降考績等，是公開的秘密。台北榮總工會理事長黃甘迪今控訴依該院規定，病假、流產、陪產、育嬰、生理等假別，到院工作天數未達一半者，需按比率扣減工作獎金，視為「缺勤」對待。
對此，北榮院方回應，依照客觀數據指標計算投入貢獻度，並用此分配獎勵金，相對合理、公平，否則恐影響同仁辛勤投入第一線工作意願，不僅不符獎勵金發放規定，更難以留任辛勞投入同仁繼續為民服務。
台大醫院、台大癌醫、台北榮總、成大醫院、新光醫院五大工會今在立院前控訴，「沒有健康職場，何來健康台灣？」。
台北榮總工會理事長黃甘迪說，依該院規定，病假、流產、陪產、育嬰、生理等假別，到院工作天數未達一半者，需按比率扣減工作獎金，視為「缺勤」對待。他去年底因外傷請了11天病假，當月底薪因病假砍半，減損約7800元，當月工作獎金減損約5000元，加上其餘獎金被扣，一個月收入減少逾萬元，年終考核時，被單位主管以「請太多病假」為由，考績評為乙等。
北榮四點回應：
一、「工作獎金」係屬「經營績效獎金」之一環，依規定必須在醫院財務收支平衡前提下，依員工實際投入貢獻予以發放。醫院可運用的獎勵金額度屬「總額制」，有限且必須在法定額度內，依據各員工之工作時數及績效表現計算，方能維持公平與合理。若未能依據客觀數據調整，將可能影響第一線同仁辛勤付出的意願與公平性。
二、本院各類報酬之發放，均依「勞動基準法」及院內相關規定辦理。病假薪資依法核算，獎勵金則依「獎勵金發放規定」執行，並以「工作投入時數及績效評分」作為計算依據，絕無任意減損之情事。
三、請假及獎金發放計算標準，依規定辦理。
四、113年年終考核：依本院勞工作規則，本院契約人員年終考核均應以平時考核為依據。平時考核應就「工作」、「勤惰」、「品德生活」及「服務態度」四項綜合考評考列乙等，並無差別待遇。
