北榮工會抗議「請病假被扣獎金」惹議 院方4點回應重申無差別待遇

照顧民眾健康的醫療產業，醫護吊點滴上班，請病假、喪假被拒，或被扣獎金、降考績等，是公開的秘密。台北榮總工會理事長黃甘迪今控訴依該院規定，病假、流產、陪產、育嬰、生理等假別，到院工作天數未達一半者，需按比率扣減工作獎金，視為「缺勤」對待。

對此，北榮院方回應，依照客觀數據指標計算投入貢獻度，並用此分配獎勵金，相對合理、公平，否則恐影響同仁辛勤投入第一線工作意願，不僅不符獎勵金發放規定，更難以留任辛勞投入同仁繼續為民服務。

台大醫院、台大癌醫、台北榮總、成大醫院、新光醫院五大工會今在立院前控訴，「沒有健康職場，何來健康台灣？」。

台北榮總工會理事長黃甘迪說，依該院規定，病假、流產、陪產、育嬰、生理等假別，到院工作天數未達一半者，需按比率扣減工作獎金，視為「缺勤」對待。他去年底因外傷請了11天病假，當月底薪因病假砍半，減損約7800元，當月工作獎金減損約5000元，加上其餘獎金被扣，一個月收入減少逾萬元，年終考核時，被單位主管以「請太多病假」為由，考績評為乙等。

北榮四點回應：