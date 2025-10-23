快訊

朴子醫院新任院長曹承榮布達 臨床及行政經驗兼具

中央社／ 嘉義縣23日電
衛生福利部朴子醫院23日舉行新任院長曹承榮（右）布達典禮，由衛福部長石崇良（中）親自監交布達。（朴子醫院提供）中央社
衛生福利部朴子醫院23日舉行新任院長曹承榮（右）布達典禮，由衛福部長石崇良（中）親自監交布達。（朴子醫院提供）中央社

衛福部朴子醫院新任院長曹承榮今天布達，他原任豐原醫院副院長，為心臟內科醫師，專長涵蓋高血壓、高血脂、心律不整、冠心病與心導管介入治療等，兼具臨床與行政管理經驗。

朴子醫院發布新聞稿表示，衛生福利部今天舉行朴子醫院新任院長曹承榮布達典禮，由衛生福利部長石崇良監交布達。

朴子醫院說明，曹承榮畢業於高雄醫學大學醫學系，並於陽明大學臨床醫學研究所深造；曾任衛福部豐原醫院副院長、心臟科主任與醫務秘書，也歷任台中榮總心臟血管中心主治醫師與團隊副主任，並赴美國貝勒醫學院及德州心臟研究所進行臨床研究。

曹承榮表示，將延續衛福部公醫使命，強化跨團隊整合與長照服務，提升急慢整合與社區醫療量能，並重視同仁培育與工作環境優化，打造「厝邊好醫師、社區好醫院」在地醫療品牌。

