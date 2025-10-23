快訊

下班帶傘！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

加熱菸爭議…菸商若稱「加熱菸尼古丁無法檢測」 專家：這是自打嘴巴

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣拒菸聯盟專家認為，菸商若自稱「加熱菸尼古丁無法檢測」，這說法是自打嘴巴。本報資料照片
台灣拒菸聯盟專家認為，菸商若自稱「加熱菸尼古丁無法檢測」，這說法是自打嘴巴。本報資料照片

加熱菸於本月17日上市一天就下架，原因是包裝未依規定標示尼古丁含量，依衛福部國健署公告，加熱菸的尼古丁含量比照傳統紙菸，每支菸草柱含量以1毫克為限。台灣拒菸聯盟表示，若菸商以加熱菸包裝未標示尼古丁含量，提出是因為「加熱菸尼古丁無法檢測」的說法，這就表示當初送審資料不實，說法是自打嘴巴。

台灣拒菸聯盟專家、高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑表示，加熱菸就是菸品，是以濃縮小體積形式存在的紙菸。依「菸害防制法」規定，通過核准上市販售的加熱菸比照紙菸，禁止任何形式的廣告，菸品容器需印製健康警示圖文、尼古丁含量，並應依照展示陳列等規定辦理。

加熱菸與傳統紙菸一樣都含尼古丁會釋出有害物質！薛光傑強調，加熱菸含有尼古丁、焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，同樣有二手菸危害，民眾應盡早斷絕所有紙菸加熱菸的使用。另外，加熱菸減害並不等於無害，且容易造成「雙重使用者」，同時吸食加熱菸及紙菸，增加健康風險。

台灣拒菸聯盟專家、中研院法律研究所副研究員吳全峰指出，憲法法庭明白揭示，菸品必須標示尼古丁的資訊。憲法法庭於釋字585號解釋，菸品標示尼古丁等必要資訊，符合商業誠實信用與透明性原則，對公共健康有重大公益，具正當性。

另「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」第7條第1項明定，尼古丁含量檢測方法除依國家標準外，也可「依國內外通用之方法為之」。吳全峰說，考量美國、歐盟、加拿大等國均有加熱菸尼古丁含量檢測方法，如ISO10315，因此，並不存在菸商主張「無檢測方法」一說。

而加熱菸上市需通過健康影響評估，菸商送審資料包括尼古丁含量與檢驗方法，若菸商現在主張無檢測方法，即表示當初送審的資料不實，衛福部允許上市的決定應立即撤銷。反之，菸商主張當初送審的資料是真實的，但上市後卻刻意不標示，即違反「菸害防制法」規定，理應下架。

吳全峰指出，加熱菸的尼古丁含量與檢驗方法都是菸商提供，菸商自不能否認是依通用方法，至少是菸商認可的方法進行檢測，故不存在「無法檢測」情形。他強調，菸商主張加熱菸的尼古丁無檢測方法、無法標示含量，從可說是自打嘴巴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 憲法法庭 衛福部 抽菸 國健署

延伸閱讀

第二款加熱菸未上架卻爆違規展示 國健署長急「閃」未回應

加熱菸違規下架亂象 民團籲：菸商陰謀 恐有不能說的秘密

菸商拒標尼古丁含量 拒菸聯盟呼籲下架

加熱菸標示違規下架 國健署事前無審查包裝

相關新聞

周杰倫等多位藝人因僵直性脊椎炎免役 醫曝發作疼痛劇烈、遺傳難造假

藝人坤達、修杰楷、陳柏霖等人造假病歷閃兵案持續延燒，天王周杰倫當年因僵直性脊椎炎獲免役資格。台北醫學大學附設醫院風濕免疫...

癌友憂家人擔心不敢說病情 病友團體辦親子營盼化癌症威脅為守護力量

衛福部最新民國111年癌症登記報告顯示，國人癌症新增人數持續上升，平均約每4分2秒就有1人確診，與前一年4分19秒相比，...

加熱菸爭議…菸商若稱「加熱菸尼古丁無法檢測」 專家：這是自打嘴巴

加熱菸於本月17日上市一天就下架，原因是包裝未依規定標示尼古丁含量，依衛福部國健署公告，加熱菸的尼古丁含量比照傳統紙菸，...

「馬桶地瓜球」LINE貼圖復活還多5大便表情！「表情貼小傢伙」新增5款一次看

各位「地瓜球」鐵粉們快來看看！先前不少網友感嘆表情貼小傢伙（又稱小黃人）的「地瓜球馬桶」圖案消失一陣子後，如今又再次回歸LINE貼圖（表情貼）了，不僅再推出2款全新表情貼累積至5款，其中1款表情貼小傢伙的馬桶造型還增加至5種表情，讓用戶可以在大便、上大號時貼出更多表情，聯合新聞網《科技玩家》製成懶人包整理5款表情貼小傢伙一系列的表情貼清單供粉絲下載。

知名壽喜燒店疑傳食物中毒5人上吐下瀉 業者：食材初步查驗符合規範

北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局目前已接獲5...

人氣壽喜燒「牛喜」多人吃完上吐下瀉送急診！業者回應了

豊漁餐飲集團旗下的連鎖壽喜燒品牌「牛喜 壽喜燒水炊鍋」，近日於南西館出現民眾用餐後身體不適、上吐下瀉的情況。台北市衛生局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。