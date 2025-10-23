加熱菸爭議…菸商若稱「加熱菸尼古丁無法檢測」 專家：這是自打嘴巴

加熱菸於本月17日上市一天就下架，原因是包裝未依規定標示尼古丁含量，依衛福部國健署公告，加熱菸的尼古丁含量比照傳統紙菸，每支菸草柱含量以1毫克為限。台灣拒菸聯盟表示，若菸商以加熱菸包裝未標示尼古丁含量，提出是因為「加熱菸尼古丁無法檢測」的說法，這就表示當初送審資料不實，說法是自打嘴巴。

台灣拒菸聯盟專家、高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑表示，加熱菸就是菸品，是以濃縮小體積形式存在的紙菸。依「菸害防制法」規定，通過核准上市販售的加熱菸比照紙菸，禁止任何形式的廣告，菸品容器需印製健康警示圖文、尼古丁含量，並應依照展示陳列等規定辦理。

加熱菸與傳統紙菸一樣都含尼古丁會釋出有害物質！薛光傑強調，加熱菸含有尼古丁、焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，同樣有二手菸危害，民眾應盡早斷絕所有紙菸加熱菸的使用。另外，加熱菸減害並不等於無害，且容易造成「雙重使用者」，同時吸食加熱菸及紙菸，增加健康風險。

台灣拒菸聯盟專家、中研院法律研究所副研究員吳全峰指出，憲法法庭明白揭示，菸品必須標示尼古丁的資訊。憲法法庭於釋字585號解釋，菸品標示尼古丁等必要資訊，符合商業誠實信用與透明性原則，對公共健康有重大公益，具正當性。

另「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」第7條第1項明定，尼古丁含量檢測方法除依國家標準外，也可「依國內外通用之方法為之」。吳全峰說，考量美國、歐盟、加拿大等國均有加熱菸尼古丁含量檢測方法，如ISO10315，因此，並不存在菸商主張「無檢測方法」一說。

而加熱菸上市需通過健康影響評估，菸商送審資料包括尼古丁含量與檢驗方法，若菸商現在主張無檢測方法，即表示當初送審的資料不實，衛福部允許上市的決定應立即撤銷。反之，菸商主張當初送審的資料是真實的，但上市後卻刻意不標示，即違反「菸害防制法」規定，理應下架。

吳全峰指出，加熱菸的尼古丁含量與檢驗方法都是菸商提供，菸商自不能否認是依通用方法，至少是菸商認可的方法進行檢測，故不存在「無法檢測」情形。他強調，菸商主張加熱菸的尼古丁無檢測方法、無法標示含量，從可說是自打嘴巴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康