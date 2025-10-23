周杰倫等多位藝人因僵直性脊椎炎免役 醫曝發作疼痛劇烈、遺傳難造假

藝人坤達、修杰楷、陳柏霖等人造假病歷閃兵案持續延燒，天王周杰倫當年因僵直性脊椎炎獲免役資格。台北醫學大學附設醫院風濕免疫科主治醫師張棋楨表示，僵直性脊椎炎基本上是基因遺傳疾病，且下背痛起來可能會無法起床也無法長時間久站，需要長期服藥控制，難以造假。

根據內政部役政署體位區分標準規定，僵直性脊椎炎、反應性關節炎reactive arthritis（賴特氏症候群 Reiter's syndrome）、乾癬性關節炎及發炎性腸道病變併脊椎關節炎，皆為免役體位。

僵直性脊椎炎可透過X光診斷，張棋楨表示，一般X光照會分4級，只要超過2級以上，基本上就不需要再透過電腦斷層檢測，脊椎兩旁的鍵腸關節有無狀況，一定可以看得出來，要造假不容易。

一位曾在兵役委員會負責審查的醫師指出，這類疾病都需經過影像等檢測，不是單純喊腰痠背痛，身體不舒服就可以判定，僵直性脊椎炎發作起來疼痛難耐，相比椎間盤突出、扭傷、拉傷等疼痛感不同，幾乎沒有造假空間。

張棋楨說，僵直性脊椎炎為基因遺傳，可能造成下背痛，且下背不只疼痛，還會愈休息愈痛，有人可能會痛到起不了床或無法站立、睡覺，一般人很難想像。軍中若站衛兵要長期站立，有僵直性脊椎炎的人，可能就會受影響。