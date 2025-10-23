快訊

下班帶傘！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

聽新聞
0:00 / 0:00

周杰倫等多位藝人因僵直性脊椎炎免役 醫曝發作疼痛劇烈、遺傳難造假

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
藝人坤達、修杰楷、陳柏霖等人造假病歷閃兵案持續延燒，天王周杰倫當年因僵直性脊椎炎獲免役資格。圖／杰威爾音樂提供
藝人坤達、修杰楷、陳柏霖等人造假病歷閃兵案持續延燒，天王周杰倫當年因僵直性脊椎炎獲免役資格。圖／杰威爾音樂提供

藝人坤達、修杰楷、陳柏霖等人造假病歷閃兵案持續延燒，天王周杰倫當年因僵直性脊椎炎獲免役資格。台北醫學大學附設醫院風濕免疫科主治醫師張棋楨表示，僵直性脊椎炎基本上是基因遺傳疾病，且下背痛起來可能會無法起床也無法長時間久站，需要長期服藥控制，難以造假。

根據內政部役政署體位區分標準規定，僵直性脊椎炎、反應性關節炎reactive arthritis（賴特氏症候群 Reiter's syndrome）、乾癬性關節炎及發炎性腸道病變併脊椎關節炎，皆為免役體位。

僵直性脊椎炎可透過X光診斷，張棋楨表示，一般X光照會分4級，只要超過2級以上，基本上就不需要再透過電腦斷層檢測，脊椎兩旁的鍵腸關節有無狀況，一定可以看得出來，要造假不容易。

一位曾在兵役委員會負責審查的醫師指出，這類疾病都需經過影像等檢測，不是單純喊腰痠背痛，身體不舒服就可以判定，僵直性脊椎炎發作起來疼痛難耐，相比椎間盤突出、扭傷、拉傷等疼痛感不同，幾乎沒有造假空間。

張棋楨說，僵直性脊椎炎為基因遺傳，可能造成下背痛，且下背不只疼痛，還會愈休息愈痛，有人可能會痛到起不了床或無法站立、睡覺，一般人很難想像。軍中若站衛兵要長期站立，有僵直性脊椎炎的人，可能就會受影響。

張棋楨表示，僵直性脊椎炎已有藥物可以控制，例如口服小分子藥物、生物製劑等，也可以透過適度運動，如游泳、做操等伸展運動減解疼痛。

台北醫學大學附設醫院風濕免疫科主治醫師張棋楨表示，僵直性脊椎炎基本上都是基因遺傳疾病，需專業儀器檢測，且下背痛起來可能會無法起床也無法長時間久站，需要長期吃藥控制，因此難造假。本報資料照片
台北醫學大學附設醫院風濕免疫科主治醫師張棋楨表示，僵直性脊椎炎基本上都是基因遺傳疾病，需專業儀器檢測，且下背痛起來可能會無法起床也無法長時間久站，需要長期吃藥控制，因此難造假。本報資料照片

僵直性脊椎炎 關節炎 背痛

延伸閱讀

新歌片段流出！周杰倫撞哏泰勒絲 苦惱心聲全說了

阿Ken金鐘獎雙槓龜！周杰倫發文暖心安慰又「幽默補刀」笑翻網友

金鐘60／安心亞正面全鏤空！阿Ken讚紅毯第一美 曝周杰倫、昆凌加持

周杰倫罕見動怒！ 魔術師好友蔡威澤搞消失 「牽扯上億糾紛」內幕曝光

相關新聞

周杰倫等多位藝人因僵直性脊椎炎免役 醫曝發作疼痛劇烈、遺傳難造假

藝人坤達、修杰楷、陳柏霖等人造假病歷閃兵案持續延燒，天王周杰倫當年因僵直性脊椎炎獲免役資格。台北醫學大學附設醫院風濕免疫...

癌友憂家人擔心不敢說病情 病友團體辦親子營盼化癌症威脅為守護力量

衛福部最新民國111年癌症登記報告顯示，國人癌症新增人數持續上升，平均約每4分2秒就有1人確診，與前一年4分19秒相比，...

加熱菸爭議…菸商若稱「加熱菸尼古丁無法檢測」 專家：這是自打嘴巴

加熱菸於本月17日上市一天就下架，原因是包裝未依規定標示尼古丁含量，依衛福部國健署公告，加熱菸的尼古丁含量比照傳統紙菸，...

「馬桶地瓜球」LINE貼圖復活還多5大便表情！「表情貼小傢伙」新增5款一次看

各位「地瓜球」鐵粉們快來看看！先前不少網友感嘆表情貼小傢伙（又稱小黃人）的「地瓜球馬桶」圖案消失一陣子後，如今又再次回歸LINE貼圖（表情貼）了，不僅再推出2款全新表情貼累積至5款，其中1款表情貼小傢伙的馬桶造型還增加至5種表情，讓用戶可以在大便、上大號時貼出更多表情，聯合新聞網《科技玩家》製成懶人包整理5款表情貼小傢伙一系列的表情貼清單供粉絲下載。

知名壽喜燒店疑傳食物中毒5人上吐下瀉 業者：食材初步查驗符合規範

北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局目前已接獲5...

人氣壽喜燒「牛喜」多人吃完上吐下瀉送急診！業者回應了

豊漁餐飲集團旗下的連鎖壽喜燒品牌「牛喜 壽喜燒水炊鍋」，近日於南西館出現民眾用餐後身體不適、上吐下瀉的情況。台北市衛生局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。